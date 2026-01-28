Одна маленькая деталь вашего компьютера может стоить 2000 долларов: эксперты пояснили почему

Марка и тип SSD определяют, стоит ли накопитель "целого состояния". Чтобы это выяснить, нужно немного посчитать…

Цены на компьютерную технику продолжают стремительно расти, а некоторые компоненты дорожают в разы, поскольку спрос на них обусловлен растущим бумом искусственного интеллекта (ИИ). И если вы когда-либо слышали фразу "стоит целое состояние", то знаете, насколько полезна или ценна вещь. В отношении некоторых SSD — это не идиома, а реальность, пишет Tom's Hardware.

Эту тему обсуждали участники сабреддита r/pcmasterrace. Судя по сообщению, SSD WD_Black объемом 8 ТБ — считающийся одним из самых быстрых NVME SSD, — был выставлен на продажу за более чем 2000 долларов. Некоторые другие SSD WD_Black, например SN850X, продаются по цене более 1100 долларов за 8-терабайтный вариант.

Конечно, не все SSD одинаковы, поэтому не все будут стоить таких денег. Например, 4-терабайтный SSD Samsung 990 PRO сейчас доступен на Amazon менее чем за 600 долларов, в то время как аналогичный по размеру WD_Black стоит почти 900 долларов. Таким образом марка и тип SSD определяют, стоит ли он "целого состояния". Чтобы это выяснить, нужно немного посчитать.

Сравнение цены золота и SSD

Стоит учесть текущую цену золота, чтобы было от чего отталкиваться. На момент написания статьи цена золота составляла примерно 155,42 доллара за грамм. Восьмитерабайтный вариант WD_Black SN850X весит 8,8 г, согласно описанию товара на Amazon. Умножив этот вес на текущую цену золота, можем подсчитать, что 8,8 г золота равны 1367,70 долларам. Это означает, что этот конкретный SSD стоит немного меньше, чем стоил бы его золотой эквивалент.

Посмотрев на описание 8-терабайтного WD_Black SN8100 на Amazon, мы можем определить, что SSD весит 7,5 грамма. Затем, если мы возьмем цену золота за грамм и умножим ее на этот вес, мы обнаружим, что 7,5 грамма золота будут стоить примерно 1165,65 долларов. Это означает, что при текущей цене в 2300,49 долларов 8-терабайтный WD_Black SN8100 стоит примерно на 65% больше, чем его текущий вес в золоте.

Наряду с продолжающимся ростом цен на оперативную память — который может негативно повлиять на рынок ноутбуков в 2026 году — покупка нового высокопроизводительного SSD, вероятно, является невыгодным обновлением ПК, по крайней мере, на данный момент.

Золотые слитки Фото: IFLS

Почему цены на SSD так высоки

Основная причина продолжающегося роста цен на SSD и другие технологии для ПК — это бум ИИ. Многие компании перенаправляют свои истощающиеся запасы на ИИ, поскольку центры обработки данных (ЦОД), предоставляющие пользователям доступ к чат-ботам, также требуют множества компонентов для их работы.

И поскольку чипы для ИИ используют так много различных компонентов, общее предложение не удовлетворяет спрос, а это значит, что нас ждет рост цен на компьютерную технику, телевизоры и даже смартфоны. Более того, уже появились сообщения от Nothing о том, что цены на смартфоны вырастут, даже на более бюджетные модели.

Это связано с тем, что компоненты становится все сложнее достать, поскольку спрос значительно превышает текущее предложение. Это напоминает ситуацию, которая наблюдалась в 2020 и 2021 годах с видеокартами и другими чипсетами, когда COVID-19 привел к масштабному дефициту чипов по всему миру.

