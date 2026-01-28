Одна маленька деталь вашого комп'ютера може коштувати 2000 доларів: експерти пояснили чому

Марка і тип SSD визначають, чи вартий накопичувач "цілого стану". Щоб це з'ясувати, потрібно трохи порахувати...

Ціни на комп'ютерну техніку продовжують стрімко зростати, а деякі компоненти дорожчають у рази, оскільки попит на них зумовлений зростаючим бумом штучного інтелекту (ШІ). І якщо ви коли-небудь чули фразу "коштує цілий статок", то знаєте, наскільки корисною або цінною є річ. Щодо деяких SSD — це не ідіома, а реальність, пише Tom's Hardware.

Цю тему обговорювали учасники сабреддіта r/pcmasterrace. Судячи з повідомлення, SSD WD_Black об'ємом 8 ТБ, який вважається одним із найшвидших NVME SSD, — був виставлений на продаж за більш ніж 2000 доларів. Деякі інші SSD WD_Black, наприклад SN850X, продаються за ціною понад 1100 доларів за 8-терабайтний варіант.

Відео дня

Звісно, не всі SSD однакові, тому не всі коштуватимуть таких грошей. Наприклад, 4-терабайтний SSD Samsung 990 PRO зараз доступний на Amazon менш ніж за 600 доларів, тоді як аналогічний за розміром WD_Black коштує майже 900 доларів. Таким чином марка і тип SSD визначають, чи вартий він "цілого стану". Щоб це з'ясувати, потрібно трохи порахувати.

Портативний SSD-накопичувач

Порівняння ціни золота і SSD

Варто врахувати поточну ціну золота, щоб було від чого відштовхуватися. На момент написання статті ціна золота становила приблизно 155,42 долара за грам. Восьмитерабайтний варіант WD_Black SN850X важить 8,8 г, згідно з описом товару на Amazon. Помноживши цю вагу на поточну ціну золота, можемо підрахувати, що 8,8 г золота дорівнюють 1367,70 доларам. Це означає, що цей конкретний SSD коштує трохи менше, ніж коштував би його золотий еквівалент.

Подивившись на опис 8-терабайтного WD_Black SN8100 на Amazon, ми можемо визначити, що SSD важить 7,5 грама. Потім, якщо ми візьмемо ціну золота за грам і помножимо її на цю вагу, ми виявимо, що 7,5 грама золота коштуватимуть приблизно 1165,65 доларів. Це означає, що при поточній ціні в 2300,49 доларів 8-терабайтний WD_Black SN8100 коштує приблизно на 65% більше, ніж його поточна вага в золоті.

Поряд із триваючим зростанням цін на оперативну пам'ять, що може негативно вплинути на ринок ноутбуків 2026 року, купівля нового високопродуктивного SSD, імовірно, є невигідним оновленням ПК, принаймні наразі.

Золоті злитки Фото: IFLS

Чому ціни на SSD такі високі

Основна причина триваючого зростання цін на SSD та інші технології для ПК — це бум ШІ. Багато компаній перенаправляють свої запаси, що виснажуються, на ШІ, оскільки центри оброблення даних (ЦОД), що надають користувачам доступ до чат-ботів, також потребують безлічі компонентів для їхньої роботи.

І оскільки чіпи для ШІ використовують так багато різних компонентів, загальна пропозиція не задовольняє попит, а це значить, що на нас чекає зростання цін на комп'ютерну техніку, телевізори і навіть смартфони. Ба більше, вже з'явилися повідомлення від Nothing про те, що ціни на смартфони зростуть, навіть на більш бюджетні моделі.

Це пов'язано з тим, що компоненти стає дедалі складніше дістати, оскільки попит значно перевищує поточну пропозицію. Це нагадує ситуацію, яка спостерігалася у 2020 і 2021 роках із відеокартами та іншими чипсетами, коли COVID-19 призвів до масштабного дефіциту чипів по всьому світу.

Раніше ми писали, що найпопулярніша програма у світі "вбиває" комп'ютери. Нове оновлення безпеки Windows 11 вивело з ладу деякі комп'ютери. Для користувачів зіткнення з подібною катастрофічною помилкою фактично рівносильно поломці пристрою.