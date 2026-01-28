Британец переделал телефонную линию в канал для быстрого Интернета: как это удалось (фото)

Инженер-любитель под ником HFT Guy использовал телефонные кабели, чтобы на их основе построить Ethernet-сеть для своего дома и пользоваться гигабитным Интернетом.

Гражданин Великобритании превратил старую телефонную проводку в высокоскоростную сеть, которая обеспечивает гигабитную скорость практически в любой точке дома. Он описал весь процесс в своем блоге "The HFT Guy", пишет Tom's Hardware.

Cтарые дома в Великобритании располагают телефонными линиями, проходящими по стенам. Раньше мужчина использовал адаптеры для линий электропередач, используя имеющуюся в доме электропроводку для распространения интернета. Но соединение было "шумным" и сопровождалось ухудшением сигнала, что приводило к задержкам. В итоге, он решил перейти на телефонные кабели, поскольку и Ethernet, и стационарная связь используют в качестве среды медные кабели. В данном случае это был Cat5.

Відео дня

Ethernet использует разъем RJ45 и все восемь проводов внутри жгута, в то время как стационарная линия ограничена всего двумя проводами и использует разъем RJ11, поэтому решение не было простым. Более того, в британских домохозяйствах телефонные линии соединены последовательно, что означает наличие одной центральной точки, разветвляющейся на несколько розеток, тогда как для Ethernet требуется топология "звезда", где каждый конец должен быть напрямую подключен к сети.

Как использовать телефонный кабель для организации Интернета Фото: GIGA Copper

Поэтому понадобилось мощное устройство, которое выполняет преобразование, и тут модем является особой частью системы. Умелец выбрал GIGA Copper G4201TM с модуляцией Ghn для разбиения сигнала на множество крошечных поднесущих, распределенных по широкому диапазону частот. Затем он сбалансировал битовую загрузку в реальном времени с надежным исправлением ошибок.

К модему/маршрутизатору он подключился с помощью стандартного кабеля Ethernet RJ45, а кабель RJ11 — к настенной розетке телефонной линии. В домах Великобритании есть разъем BT631A, поэтому здесь использовался кабель RJ11 — BT631A. После настройки удалось подключиться к Интернету.

Телефонный порт действует, как мост. Стационарная линия, идущая от стены, входящая в адаптер, и Ethernet, выходящий из одного и того же устройства, подключаются к компьютеру. Таким образом, соединение установлено, и гигабитный Ethernet работает по всему дому.

HFT Guy протестировал соединение и показал на своем телефоне скорость, близкую к гигабитной, так что его проект был успешным.

"Устройство GIGA Copper G4201TM для подключения к гигабитному Ethernet по телефонной линии — это чудо", — написал он, завершая свой блог.

Ране мы писали, что одна маленькая деталь вашего компьютера может стоить 2000 долларов. Марка и тип SSD определяют, стоит ли накопитель "целого состояния". Чтобы это выяснить, нужно немного посчитать