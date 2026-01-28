Британець переробив телефонну лінію на канал для швидкого Інтернету: як це вдалося (фото)

Інженер-аматор під ніком HFT Guy використовував телефонні кабелі, щоб на їхній основі побудувати Ethernet-мережу для свого будинку і користуватися гігабітним Інтернетом.

Громадянин Великої Британії перетворив стару телефонну проводку на високошвидкісну мережу, яка забезпечує гігабітну швидкість практично в будь-якій точці будинку. Він описав весь процес у своєму блозі "The HFT Guy", пише Tom's Hardware.

Старі будинки у Великій Британії мають у своєму розпорядженні телефонні лінії, що проходять по стінах. Раніше чоловік використовував адаптери для ліній електропередач, використовуючи наявну в будинку електропроводку для поширення інтернету. Але з'єднання було "гучним" і супроводжувалося погіршенням сигналу, що призводило до затримок. У підсумку, він вирішив перейти на телефонні кабелі, оскільки і Ethernet, і стаціонарний зв'язок використовують як середовище мідні кабелі. У цьому випадку це був Cat5.

Ethernet використовує роз'єм RJ45 і всі вісім дротів усередині джгута, тоді як стаціонарна лінія обмежена всього двома дротами і використовує роз'єм RJ11, тому рішення не було простим. Ба більше, у британських домогосподарствах телефонні лінії з'єднані послідовно, що означає наявність однієї центральної точки, яка розгалужується на кілька розеток, тоді як для Ethernet потрібна топологія "зірка", де кожен кінець має бути безпосередньо під'єднаний до мережі.

Як використовувати телефонний кабель для організації Інтернету Фото: GIGA Copper

Тому знадобився потужний пристрій, який виконує перетворення, і тут модем є особливою частиною системи. Умілець вибрав GIGA Copper G4201TM з модуляцією Ghn для розбиття сигналу на безліч крихітних піднесучих, розподілених по широкому діапазону частот. Потім він збалансував бітове завантаження в реальному часі з надійним виправленням помилок.

До модему/маршрутизатора він підключився за допомогою стандартного кабелю Ethernet RJ45, а кабель RJ11 — до настінної розетки телефонної лінії. У будинках Великобританії є роз'єм BT631A, тому тут використовувався кабель RJ11 — BT631A. Після налаштування вдалося підключитися до Інтернету.

Телефонний порт діє, як міст. Стаціонарна лінія, що йде від стіни, яка входить в адаптер, і Ethernet, що виходить з одного й того самого пристрою, підключаються до комп'ютера. Таким чином, з'єднання встановлено, і гігабітний Ethernet працює по всьому будинку.

HFT Guy протестував з'єднання і показав на своєму телефоні швидкість, близьку до гігабітної, тож його проєкт був успішним.

"Пристрій GIGA Copper G4201TM для під'єднання до гігабітного Ethernet по телефонній лінії — це диво", — написав він, завершуючи свій блог.

