Почему ноутбуки работают 2-5 лет и что с ними делать, чтобы они работали дольше (фото)

Эксперты говорят, что ноутбуки могут прослужить от 2 до 5 лет при постоянном использовании. Самым важным фактором тут является состояние и долговечность компонентов.

К сожалению, ноутбуки не могут служить вечно. Хотя некоторые разумные привычки и уход помогут максимально продлить его срок службы, гаджет, вероятно, прослужит всего от 2 до 5 лет, после чего, скорее всего, понадобится новый, пишет bgr.com.

Ноутбуки изнашиваются от ежедневного использования. Внутренние компоненты подвергаются воздействию высоких температур, постепенно накапливаются ненужные данные по мере снижения скорости чтения и записи, а графические процессоры и другие ключевые компоненты устаревают и перестают соответствовать современным стандартам функциональности.

Точное количество лет, на которое можно рассчитывать, будет зависеть от множества факторов, от того, как часто используется устройство и для чего, а также от того, насколько тщательно о нем заботятся. Но что бы ни делали пользователи, рано или поздно ноутбук просто устареет и перестанет нормально работать, и не останется другого выбора, кроме как купить то-то новое и лучшее.

Ноутбуки служат от 2 до 5 лет Фото: Pexels

Почему ноутбуки работают от 2 до 5 лет

Эксперты говорят, что устройства большинства крупных брендов могут прослужить от 2 до 5 лет при постоянном использовании. Существует множество факторов, которые могут точно определить, как долго ноутбук сможет работать с оптимальной эффективностью, но самым важным является состояние и долговечность компонентов.

Компоненты ПК прочны, но не неуязвимы. По мере износа они могут проявлять неприятные или проблемные сбои; вентиляторы становятся громкими и шумными, случайные сбои и зависания становятся более частыми, а общая производительность заметно снижается. Даже если ноутбук не демонстрирует явных проблем, стремительный темп развития технологий и программного обеспечения означает, что его компоненты могут устареть через несколько лет, что сделает их неспособными справляться с более новыми программами, функциями и играми.

Точный срок службы ноутбука во многом зависит от того, для чего его используют. Если на нем выполняют ресурсоемкую работу, например, рендеринг видео или играют в требовательные игры, скорее всего, он прослужит меньше. Например, более новые, высокопроизводительные игры могут быть полностью неспособны работать на графическом процессоре ноутбука, что может потребовать обновления, даже если он технически все еще работает. Но если использовать гаджет только для простых задач, таких как проверка электронной почты, набор документов и использование нетребовательного программного обеспечения, он может прослужить дольше, поскольку системе не нужно так сильно нагружаться и нагреваться. В конечном итоге он станет медленнее, но не настолько, чтобы покупать замену.

Можно продлить срок службы ноутбука Фото: Pexels

Как продлить срок службы ноутбука

Если ноутбук стал работать медленнее, с этим мало что можно сделать, но если он все еще в основном функционален и удовлетворяет потребности, можно попытаться немного продлить его срок службы, следуя некоторым полезным привычкам.

Очищайте от пыли порты и вентиляционные отверстия ноутбука. Накопление пыли — "смертельный враг" любого ПК, поскольку забитые вентиляционные отверстия увеличивают тепловыделение и усугубляют износ, вызванный высокими температурами. Регулярная очистка от пыли сжатым воздухом обеспечит чистый поток воздуха и отвод избыточного тепла.

Используйте охлаждающую подставку для дальнейшего снижения температуры.

Регулярно обновляйте операционную систему, поскольку новые обновления включают оптимизации и улучшения функций, которые могут помочь снизить общую нагрузку на систему.

Удалите старые, неиспользуемые файлы, чтобы освободить больше внутреннего пространства для работы ноутбука.

В зависимости от модели ноутбука, можно продлить его срок службы с помощью периодического мелкого ремонта или покупки более новых и качественных запасных частей. Однако по сравнению с настольными ПК это может быть сложнее и дороже.

"Если вам постоянно приходится заменять детали, в конечном итоге вы все равно купите совершенно новый ноутбук, так что, пожалуй, лучше сразу приобрести новый", — резюмировали эксперты.

