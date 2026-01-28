Чому ноутбуки працюють 2-5 років і що з ними робити, щоб вони працювали довше (фото)

Експерти кажуть, що ноутбуки можуть прослужити від 2 до 5 років при постійному використанні. Найважливішим фактором тут є стан і довговічність компонентів.

На жаль, ноутбуки не можуть служити вічно. Хоча деякі розумні звички і догляд допоможуть максимально продовжити його термін служби, гаджет, імовірно, прослужить лише від 2 до 5 років, після чого, найімовірніше, знадобиться новий, пише bgr.com.

Ноутбуки зношуються від щоденного використання. Внутрішні компоненти піддаються впливу високих температур, поступово накопичуються непотрібні дані в міру зниження швидкості читання і запису, а графічні процесори та інші ключові компоненти застарівають і перестають відповідати сучасним стандартам функціональності.

Точна кількість років, на яку можна розраховувати, залежатиме від безлічі чинників, від того, як часто використовується пристрій і для чого, а також від того, наскільки ретельно про нього піклуються. Але що б не робили користувачі, рано чи пізно ноутбук просто застаріє і перестане нормально працювати, і не залишиться іншого вибору, окрім як купити щось нове і краще.

Ноутбуки служать від 2 до 5 років Фото: Pexels

Чому ноутбуки працюють від 2 до 5 років

Експерти кажуть, що пристрої більшості великих брендів можуть прослужити від 2 до 5 років при постійному використанні. Існує безліч факторів, які можуть точно визначити, як довго ноутбук зможе працювати з оптимальною ефективністю, але найважливішим є стан і довговічність компонентів.

Компоненти ПК міцні, але не невразливі. У міру зносу вони можуть проявляти неприємні або проблемні збої; вентилятори стають гучними і гучними, випадкові збої і зависання стають частішими, а загальна продуктивність помітно знижується. Навіть якщо ноутбук не демонструє явних проблем, стрімкий темп розвитку технологій і програмного забезпечення означає, що його компоненти можуть застаріти за кілька років, що зробить їх нездатними справлятися з новішими програмами, функціями та іграми.

Точний термін служби ноутбука багато в чому залежить від того, для чого його використовують. Якщо на ньому виконують ресурсоємну роботу, наприклад, рендеринг відео або грають у вимогливі ігри, найімовірніше, він прослужить менше. Наприклад, новіші, високопродуктивні ігри можуть бути повністю нездатні працювати на графічному процесорі ноутбука, що може зажадати оновлення, навіть якщо він технічно все ще працює. Але якщо використовувати гаджет тільки для простих завдань, як-от перевірка електронної пошти, набір документів і використання невимогливого програмного забезпечення, він може прослужити довше, оскільки системі не потрібно так сильно навантажуватися і нагріватися. Зрештою він стане повільнішим, але не настільки, щоб купувати заміну.

Можна продовжити термін служби ноутбука Фото: Pexels

Як продовжити термін служби ноутбука

Якщо ноутбук став працювати повільніше, з цим мало що можна зробити, але якщо він все ще в основному функціональний і задовольняє потреби, можна спробувати трохи продовжити його термін служби, дотримуючись деяких корисних звичок.

Очищайте від пилу порти та вентиляційні отвори ноутбука. Накопичення пилу — "смертельний ворог" будь-якого ПК, оскільки забиті вентиляційні отвори збільшують тепловиділення та поглиблюють зношування, спричинене високими температурами. Регулярне очищення від пилу стисненим повітрям забезпечить чистий потік повітря і відведення надлишкового тепла.

Використовуйте охолоджувальну підставку для подальшого зниження температури.

Регулярно оновлюйте операційну систему, оскільки нові оновлення включають оптимізації та поліпшення функцій, які можуть допомогти знизити загальне навантаження на систему.

Видаліть старі, невикористовувані файли, щоб звільнити більше внутрішнього простору для роботи ноутбука.

Залежно від моделі ноутбука, можна продовжити його термін служби за допомогою періодичного дрібного ремонту або купівлі новіших і якісніших запасних частин. Однак порівняно з настільними ПК це може бути складніше і дорожче.

"Якщо вам постійно доводиться замінювати деталі, в кінцевому підсумку ви все одно купите абсолютно новий ноутбук, тож, мабуть, краще відразу придбати новий", — резюмували експерти.

