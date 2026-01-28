Гаджет за 55 долларов согреет при отключении отопления: что это за устройство (фото)

Пользователи Amazon называют этот зимний аксессуар "незаменимым". Обогреватель для ног Lucky Game может стать хорошим выбором для тех, кто хочет сэкономить.

Согреться зимой часто бывает непросто, особенно, если не работает отопление. Но можно приобрести портативный электрический обогреватель, который обеспечивает уют и одновременно является незаменимым аксессуаром в холода, пишет bgr.com.

Обогреватель для ног Lucky Game может стать хорошим выбором для тех, кто хочет сэкономить. Помимо прочной конструкции, он имеет дополнительные функции безопасности и температурные настройки, которые делают его подходящим для использования вне офиса. Продается он всего за 55 долларов. Стоит сказать, что это устройство предназначено только для использования в помещении.

Відео дня

Обогреватель для ног Lucky Game Фото: Lucky Game

Обогреватель для ног можно расположить под столом для поддержания комфортной температуры во время работы, хотя конструкция позволяет использовать его и для других целей. Гаджет питается от сетевого шнура длиной 150 см.

Этот персональный электрический обогреватель для помещений имеет чехол-одеяло, выполняющий функцию теплового барьера и обеспечивающий равномерное распределение тепла. Внутренняя конструкция обогревателя выполнена из высокоплотных древесных панелей, и он предлагает три температурных режима: 60, 55 и 45 градусов Цельсия. Также имеется таймер, который можно установить на 2, 4 или 6 часов. В качестве дополнительной меры безопасности устройство автоматически отключается, если его положить горизонтально или наклонить под углом 45 градусов.

Бесшумный и без запаха, его полуоткрытая конструкция также хорошо подходит для обогрева небольших помещений. Обогреватель под стол от Lucky Game имеет рейтинг 4,4 звезды, и пользователи ценят его за комфорт, простоту установки и бесшумную работу.

Ранее мы писали, как выжить во время блэкаута в Украине, когда электричества долго нет. Что можно сделать во время длительного отключения электроэнергии, чтобы облегчить жизнь себе и своей семье: советы экспертов энергетической компании National Grid.