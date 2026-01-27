Как выжить во время блэкаута в Украине, когда электричества нет по нескольку часов (фото)

Что можно сделать во время длительного отключения электроэнергии, чтобы облегчить жизнь себе и своей семье: советы экспертов энергетической компании National Grid.

В Украине участились перебои с поставкой электроэнергии, и в некоторых регионах света не бывает по нескольку часов. Специалисты из энергетической компании National Grid рекомендуют украинцам принять некоторые меры, чтобы было легче переживать блэкауты.

Держите под рукой фонарики и батарейки

Держите под рукой несколько фонариков и запасные батарейки на случай отключения электроэнергии в темное время суток (не стоит использовать фонарик на телефоне, так как это быстрее разрядит его батарею). Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, где они хранятся, чтобы ближайший человек мог их забрать и безопасно помочь другим.

Не рекомендуется использовать свечи или любой другой открытый огонь для освещения, так как это может возникнуть возгорание.

Убедитесь, что ваш смартфон заряжен

Стоит убедиться, что ваш мобильный телефон заряжен, и иметь запас мобильного интернета на случай отключения Wi-Fi.

Также полезно иметь под рукой полностью заряженный внешний аккумулятор (повербанк) на случай, если вам понадобится зарядить телефон, планшет или другие устройства.

"Обязательно регулярно заряжайте любое медицинское оборудование, которое вы используете, а также, возможно, стоит предусмотреть резервный источник питания для него", — пишут эксперты.

Защитите продукты в холодильнике

Держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, чтобы защитить содержимое. По данным Агентства по пищевым стандартам (FSA), любой холодильник сохранит продукты в безопасном состоянии до 4-х часов во время отключения электроэнергии, при условии, что вы будете держать дверцу закрытой как можно дольше. FSA утверждает, что полная морозильная камера будет поддерживать безопасную температуру примерно 48 часов (24 часа, если она заполнена наполовину), если дверца остается закрытой.

Купите продукты, для приготовления которых не требуется электричество

"В случае отключения электроэнергии вы можете не иметь возможности пользоваться кухонной техникой, поэтому вам следует позаботиться о том, чтобы было что-нибудь съедобное, для приготовления чего не требуется электричество или высокая температура", — говорится в материале.

Выключите электроприборы

Рекомендуется выключить все электроприборы, не предназначенные для работы без присмотра, такие как плиты, грили, сковородки для жарки, выпрямители для волос и электрические обогреватели, чтобы они не включились после возобновления подачи электроэнергии.

Также полезно отключить от сети телевизор и компьютер, чтобы избежать их повреждения в случае скачка напряжения при возобновлении подачи света.

Оставьте свет включенным

Оставьте хотя бы один светильник в доме включенным, чтобы знать, когда электричество снова включат.

Горячая вода для напитков или отопления

Предварительно следует вскипятить воду и хранить ее в термосе, чтобы использовать для приготовления горячих напитков или наполнить грелку, если станет холодно.

Оставайтесь в тепле и безопасности

Хорошая идея — иметь под рукой несколько одеял и теплую одежду, чтобы всем членам вашей семьи было тепло. Также можно уменьшить потери тепла, закрывая двери в неиспользуемых комнатах и ​​шторы. На всякий случай держите под рукой аптечку первой помощи.

Регулярно сохраняйте рабочие файлы

Если вы работаете из дома, рекомендуется регулярно сохранять свою работу на компьютере, чтобы ничего не потерять. Если на вашем ноутбуке или ПК есть функция автосохранения, обязательно включите ее.

Заправьте машину бензином

Во время отключения электроэнергии многие автозаправочные станции не могут заправлять топливо, поэтому рекомендуется держать топливный бак автомобиля как минимум наполовину полным и заправляться, если вы знаете, что отключение электроэнергии неизбежно.

Также полезно знать, как вручную открыть гаражные ворота, если у вас электрические, чтобы при необходимости можно было выехать на машине.

