Як вижити під час блекауту в Україні, коли електрики немає по кілька годин (фото)

Що можна зробити під час тривалого вимкнення електроенергії, щоб полегшити життя собі та своїй родині: поради експертів енергетичної компанії National Grid.

В Україні почастішали перебої з постачанням електроенергії, і в деяких регіонах світла не буває по кілька годин. Фахівці з енергетичної компанії National Grid рекомендують українцям вжити деяких заходів, щоб було легше переживати блекаути.

Тримайте під рукою ліхтарики та батарейки

Тримайте під рукою кілька ліхтариків і запасні батарейки на випадок вимкнення електроенергії в темний час доби (не варто використовувати ліхтарик на телефоні, оскільки це швидше розрядить його батарею). Переконайтеся, що всі члени вашої родини знають, де вони зберігаються, щоб найближча людина могла їх забрати і безпечно допомогти іншим.

Не рекомендується використовувати свічки або будь-який інший відкритий вогонь для освітлення, оскільки це може спричинити загоряння.

Переконайтеся, що ваш смартфон заряджений

Варто переконатися, що ваш мобільний телефон заряджений, і мати запас мобільного інтернету на випадок відключення Wi-Fi.

Також корисно мати під рукою повністю заряджений зовнішній акумулятор (повербанк) на випадок, якщо вам знадобиться зарядити телефон, планшет або інші пристрої.

"Обов'язково регулярно заряджайте будь-яке медичне обладнання, яке ви використовуєте, а також, можливо, варто передбачити резервне джерело живлення для нього", — пишуть експерти.

Корисно мати під рукою повністю заряджений зовнішній акумулятор Фото: Kickstarter

Захистіть продукти в холодильнику

Тримайте дверцята холодильника і морозильної камери закритими, щоб захистити вміст. За даними Агентства з харчових стандартів (FSA), будь-який холодильник збереже продукти в безпечному стані до 4-х годин під час вимкнення електроенергії, за умови, що ви триматимете дверцята зачиненими якомога довше. FSA стверджує, що повна морозильна камера підтримуватиме безпечну температуру приблизно 48 годин (24 години, якщо вона заповнена наполовину), якщо дверцята залишаються закритими.

Тримайте дверцята холодильника закритими, щоб захистити вміст Фото: Pexels

Купіть продукти, для приготування яких не потрібна електрика

"У разі вимкнення електроенергії ви можете не мати змоги користуватися кухонною технікою, тому вам слід подбати про те, щоб було щось їстівне, для приготування чого не потрібна електрика або висока температура", — ідеться в матеріалі.

Вимкніть електроприлади

Рекомендується вимкнути всі електроприлади, не призначені для роботи без нагляду, як-от плити, грилі, сковорідки для смаження, випрямлячі для волосся та електричні обігрівачі, щоб вони не увімкнулися після відновлення подачі електроенергії.

Також корисно відключити від мережі телевізор і комп'ютер, щоб уникнути їхнього пошкодження в разі стрибка напруги під час відновлення подачі світла.

Залиште світло увімкненим

Залиште хоча б один світильник у будинку увімкненим, щоб знати, коли електрику знову увімкнуть.

Гарна ідея — мати під рукою кілька ковдр і теплий одяг Фото: Pexels

Гаряча вода для напоїв або опалення

Попередньо слід закип'ятити воду і зберігати її в термосі, щоб використовувати для приготування гарячих напоїв або наповнити грілку, якщо стане холодно.

Залишайтеся в теплі та безпеці

Гарна ідея — мати під рукою кілька ковдр і теплий одяг, щоб усім членам вашої родини було тепло. Також можна зменшити втрати тепла, зачиняючи двері в невикористовуваних кімнатах і штори. Про всяк випадок тримайте під рукою аптечку першої допомоги.

Регулярно зберігайте робочі файли

Якщо ви працюєте з дому, рекомендується регулярно зберігати свою роботу на комп'ютері, щоб нічого не втратити. Якщо на вашому ноутбуці або ПК є функція автозбереження, обов'язково увімкніть її.

Заправте машину бензином

Під час вимкнення електроенергії багато автозаправних станцій не можуть заправляти паливо, тому рекомендується тримати паливний бак автомобіля щонайменше наполовину повним і заправлятися, якщо ви знаєте, що вимкнення електроенергії неминуче.

Також корисно знати, як вручну відчинити гаражні ворота, якщо у вас електричні, щоб за потреби можна було виїхати на машині.

