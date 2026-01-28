Гаджет за 55 доларів зігріє під час вимкнення опалення: що це за пристрій (фото)

Користувачі Amazon називають цей зимовий аксесуар "незамінним". Обігрівач для ніг Lucky Game може стати хорошим вибором для тих, хто хоче заощадити.

Зігрітися взимку часто буває непросто, особливо, якщо не працює опалення. Але можна придбати портативний електричний обігрівач, який забезпечує затишок і водночас є незамінним аксесуаром у холоди, пише bgr.com.

Обігрівач для ніг Lucky Game може стати хорошим вибором для тих, хто хоче заощадити. Крім міцної конструкції, він має додаткові функції безпеки і температурні налаштування, які роблять його придатним для використання поза офісом. Продається він усього за 55 доларів. Варто сказати, що цей пристрій призначений тільки для використання в приміщенні.

Обігрівач для ніг Lucky Game Фото: Lucky Game

Обігрівач для ніг можна розташувати під столом для підтримки комфортної температури під час роботи, хоча конструкція дає змогу використовувати його і для інших цілей. Гаджет живиться від мережевого шнура довжиною 150 см.

Цей персональний електричний обігрівач для приміщень має чохол-ковдру, що виконує функцію теплового бар'єру і забезпечує рівномірний розподіл тепла. Внутрішня конструкція обігрівача виконана з високощільних деревних панелей, і він пропонує три температурні режими: 60, 55 і 45 градусів Цельсія. Також є таймер, який можна встановити на 2, 4 або 6 годин. Як додатковий захід безпеки пристрій автоматично вимикається, якщо його покласти горизонтально або нахилити під кутом 45 градусів.

Безшумний і без запаху, його напіввідкрита конструкція також добре підходить для обігріву невеликих приміщень. Обігрівач під стіл від Lucky Game має рейтинг 4,4 зірки, і користувачі цінують його за комфорт, простоту встановлення та безшумну роботу.

