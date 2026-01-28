Идеальная зарядная станция для блэкаутов: почему не стоит покупать дорогие модели (видео)

При отключениях света самыми полезными источниками энергии для квартир и домов являются зарядные станции небольшого размера, такие как EcoFlow River 2 Pro.

Они предлагают хороший баланс цены и возможностей, которые пригодятся тысячам украинцев этой зимой. Портал Yanko Design рассказал, в чем преимущества именно таких портативных зарядных станций.

Почему средние зарядные станции лучше всего подходят для дома

Небольшие модели обычно имеют запас энергии от 200 до 300 ватт-часов. Они могут заряжать телефоны и планшеты, питать ноутбуки в течение нескольких часов, но им не хватает мощности и емкости, чтобы поддерживать работу более крупной техники.

Небольшое электрическое одеяло разряжает такие станции за два-три часа, роутер тоже потребляет немало энергии. Когда же отключения света длятся 4 часа и более, возможностей таких устройств недостаточно.

Відео дня

Большие же системы емкостью от 2000 до 4000 ватт-часов предназначены для автономного проживания, установки в автофургонах или резервного питания всего дома с автоматическими переключателями. Они могут одновременно запускать холодильники, насосы для откачки воды и несколько приборов с высоким потреблением, но весят от 22,5 до 45 кг, занимают много места и стоят как подержанный автомобиль. Для людей, которые живут в небольших домах или арендованных квартирах — это нерациональные расходы.

Зарядные станции среднего уровня предлагают емкость от 700 до 1000 ватт-часов и мощность около 800 ватт. Они достаточно легкие, чтобы переносить их с места на место без особых усилий, и стоят относительно недорого. При экономном использовании могут питать основные устройства несколько дней и довольно быстро зарядятся, когда ток появится в розетках.

Характеристики Ecoflow 2 River Pro

Зарядная станция имеет мощность 800 Вт с возможными кратковременными скачками нагрузки до 1600 Вт. Встроенный литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор емкостью 768 Вт*ч — этого хватит для питания роутера в течение недели.

Смартфон потребляет примерно от 10 до 15 ватт-часов на одном полном заряде. Вы можете зарядить свой телефон 50 раз от полного заряда River 2 Pro. Электрические одеяла и пледы с подогревом низкой мощности обычно имеют мощность от 50 до 100 Вт, то есть станция обеспечит как минимум 8 часов их работы.

Элементы LiFePO лучше справляются с перепадами температуры, чем стандартные литий-ионные, они безопаснее и рассчитаны на более 3000 циклов зарядки, прежде чем начнут терять емкость. При этом станция весит всего 5,5 кг и легко переносится одной рукой.

Устройство полностью заряжается примерно за 70 минут от стандартной розетки, поэтому успеет накопить много энергии, пока есть свет. Он также работает в паре со сложными солнечными панелями, способными зарядить аккумулятор за 4-5 часов. Зимой это очень ненадежный источник энергии, но иногда даже небольшое количество электроэнергии может выручить.

Встроенный источник бесперебойного питания (ИБП) EcoFlow RIVER 2 Pro обеспечивает потребителей электроэнергии током с "правильной синусоидой" и имеет функцию холодного старта (работает от батареи). Это очень полезно на случай скачков напряжения.

На передней панели расположены три розетки (типа Schuko), три порта USB-A и один порт USB-C, а также разъем DC5521 (автомобильный прикуриватель) для питания техники, требующей постоянного тока напряжением 12 В.

Цена EcoFlow RIVER 2 Pro в Украине стартует от 30 000 грн.

Ранее писали о лучших зарядных станциях, которые работают на морозе. Это очень полезное свойство для украинцев, которым нужны источники энергии зимой после обстрелов.