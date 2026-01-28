Ідеальна зарядна станція для блекаутів: чому не варто купувати дорогі моделі (відео)

При відключеннях світла найкориснішими джерелами енергії для квартир та будинків є зарядні станції невеликого розміру, такі як EcoFlow River 2 Pro.

Вони пропонують хороший баланс ціни та можливостей, які стануть у пригоді тисячам українців цієї зими. Портал Yanko Design розповів, у чому переваги саме таких портативних зарядних станцій.

Чому середні зарядні станції найкраще підходять для дому

Невеликі моделі зазвичай мають запас енергії від 200 до 300 ват-годин. Вони можуть заряджати телефони та планшети, живити ноутбуки протягом кількох годин, але їм бракує потужності та ємності, щоб підтримувати роботу більшої техніки.

Невелика електрична ковдра розряджає такі станції за дві-три години, роутер теж споживає чимало енергії. Коли ж відключення світла тривають 4 години і більше, можливостей таких пристроїв недостатньо.

Великі ж системи ємністю від 2000 до 4000 ват-годин призначені для автономного проживання, встановлення в автофургонах або резервного живлення всього будинку з автоматичними перемикачами. Вони можуть одночасно запускати холодильники, насоси для відкачування води та кілька приладів з високим споживанням, але важать від 22,5 до 45 кг, займають багато місця і коштують як вживаний автомобіль. Для людей, які живуть у невеликих будинках або орендованих квартирах — це нераціональні витрати.

Зарядні станції середнього рівня пропонують ємність від 700 до 1000 ват-годин та потужність близько 800 ват. Вони достатньо легкі, щоб переносити їх з місця на місце без особливих зусиль, і коштують відносно недорого. При економному використанні можуть живити основні пристрої кілька днів і доволі швидко зарядяться, коли струм з'явиться у розетках.

Характеристики Ecoflow 2 River Pro

Зарядна станція має потужність 800 Вт із можливими короткочасними стрибками навантаження до 1600 Вт. Вбудований літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятором ємністю 768 Вт*год — цього вистачить для живлення роутера протягом тижня.

Cмартфон споживає приблизно від 10 до 15 ват-годин на одному повному заряді. Ви можете зарядити свій телефон 50 разів від повного заряду River 2 Pro. Електричні ковдри та пледи з підігрівом низької потужності зазвичай мають потужність від 50 до 100 Вт, тобто станція забезпечить як мінімум 8 годин їх роботи.

Елементи LiFePO краще справляються з перепадами температури, ніж стандартні літій-іонні, вони безпечніші та розраховані на понад 3000 циклів зарядки, перш ніж почнуть втрачати ємність. При цьому станція важить всього 5,5 кг та легко переноситься однією рукою.

Пристрій повністю заряджається приблизно за 70 хвилин від стандартної розетки, тому встигне накопичити багато енергії, поки є світло. Він також працює у парі із складними сонячними панелями, здатними зарядити акумулятор за 4-5 годин. Взимку це дуже ненадійне джерело енергії, але інколи навіть невелика кількість електроенергії може виручити.

Вбудоване джерело безперебійного живлення (ДБЖ) EcoFlow RIVER 2 Pro забезпечує споживачів електроенергії струмом із "правильною синусоїдою" та має функцію холодного старту (працює від батареї). Це дуже корисно на випадок стрибків напруги.

На передній панелі розташовані три розетки (типу Schuko), три порти USB-A та один порт USB-C, а також роз'єм DC5521 (автомобільний прикурювач) для живлення техніки, що потребує постійного струму напругою 12 В.

Ціна EcoFlow RIVER 2 Pro в Україні стартує від 30 000 грн.

