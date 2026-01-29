Непомерно дорогой: топ гаджетов, которые можно купить вместо Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung 30 января выпустит в продажу гибрид складного телефона и планшета Galaxy Z TriFold с ценой 2899 долларов. За эти же деньги можно приобрести другие, не менее полезные гаджеты.

По мнению некоторых обозревателей, Galaxy Z TriFold может стать одним из лучших смартфонов 2026 года, но его цена очень высока. Издание Tom's Guide определило, на что еще можно потратить 2899 долларов с не меньшей пользой.

98-дюймовый телевизор TCL серии Q6 QLED

Galaxy Z TriFold имеет диагональ 10 дюймов в разложенном состоянии, однако за те же деньги можно приобрести 98-дюймовый OLED-телевизор TCL Q6, который значительно лучше подходит для просмотра фильмов, сериалов и шоу благодаря высокой яркости и отличной цветопередаче. Этот размер великоват для большинства комнат, однако если найти для него место, то можно получить собственный кинотеатр. Такой телевизор 2999 долларов, но его сейчас можно найти с большими скидками.

OLED-телевизор TCL Q6 имеет очень большой экран Фото: Скриншот

Apple MacBook Pro M5

Galaxy Z TriFold по размеру дисплея и возможностям уже ближе к ноутбукам, чем к смартфонам, но не может достичь того же уровня функциональности, что и MacBook Pro с чипом M5. Цены на ноутбук Apple начинают от 1999 долларов, остальные деньги можно потратить на больший SSD-накопитель объемом 4 ТБ и установку лучшего дисплея с нанотекстурой.

Ноутбук Apple MacBook Pro M5 значительно мощнее любого смартфона Фото: notebookcheck.com

HP Omen 35L

Играть на телефоне — это одно, но совсем другое — на полноценном геймерском компьютере, таком как HP Omen 35L. В США этот мощный в комплекте NVIDIA GeForce RTX 5080 и SSD-накопителем на 1 ТБ можно приобрести за 2700 долларов или даже дешевле. Он позволяет наслаждаться играми с выдающейся графикой, такими как "Cyberpunk 2077". Galaxy Z TriFold на это просто не способен.

Мощный игровой компьютер HP Omen 35L мощный игровой компьютер HP Omen 35L Фото: notebookcheck.com

DJI Mavic 3 Pro

Дроны этой серии пользуются большим спросом на войне в Украине, ведь позволяют вести аэроразведку с помощью качественных камер с 20-мегапиксельным широкоугольным CMOS-сенсором Hasselblad с разрешением 5.1K для получения четких аэрофотоснимков. Также имеется 70-миллиметровый 48-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, который позволяет рассмотреть объект с большого расстояния. В США DJI Mavic 3 Pro можно приобрести примерно за 2489 долларов со скидкой.

Дроны DJI Mavic 3 Pro помогают Силам обороны Украины Фото: Tech Advisor

Комплект гаджетов Apple

Зачем останавливаться на покупке лишь одного гаджета, когда можно приобрести целых семь за ту же цену или даже дешевле, чем Galaxy Z TriFold: iPhone 17 Pro (1099 долларов), MacBook Air M4 (999 долларов), Apple Watch SE 3 (249 долларов), Apple AirPods Pro 3 (199 долларов), Apple TV 4K (129 долларов), HomePod Mini (99 долларов), Apple AirTag 2 (29 долларов).

Ранее писали, почему Samsung Galaxy Z TriFold такой дорогой. Это устройство имеет три экрана, которые складываются с помощью шарниров и могут отображать различные приложения рядом друг с другом. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Elite для Galaxy и аккумулятором емкостью 5600 мАч, разделенным на три блока для равномерного распределения веса