Непомерно дорогой: топ гаджетов, которые можно купить вместо Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung 30 января выпустит в продажу гибрид складного телефона и планшета Galaxy Z TriFold с ценой 2899 долларов. За эти же деньги можно приобрести другие, не менее полезные гаджеты.
По мнению некоторых обозревателей, Galaxy Z TriFold может стать одним из лучших смартфонов 2026 года, но его цена очень высока. Издание Tom's Guide определило, на что еще можно потратить 2899 долларов с не меньшей пользой.
98-дюймовый телевизор TCL серии Q6 QLED
Galaxy Z TriFold имеет диагональ 10 дюймов в разложенном состоянии, однако за те же деньги можно приобрести 98-дюймовый OLED-телевизор TCL Q6, который значительно лучше подходит для просмотра фильмов, сериалов и шоу благодаря высокой яркости и отличной цветопередаче. Этот размер великоват для большинства комнат, однако если найти для него место, то можно получить собственный кинотеатр. Такой телевизор 2999 долларов, но его сейчас можно найти с большими скидками.
Apple MacBook Pro M5
Galaxy Z TriFold по размеру дисплея и возможностям уже ближе к ноутбукам, чем к смартфонам, но не может достичь того же уровня функциональности, что и MacBook Pro с чипом M5. Цены на ноутбук Apple начинают от 1999 долларов, остальные деньги можно потратить на больший SSD-накопитель объемом 4 ТБ и установку лучшего дисплея с нанотекстурой.
HP Omen 35L
Играть на телефоне — это одно, но совсем другое — на полноценном геймерском компьютере, таком как HP Omen 35L. В США этот мощный в комплекте NVIDIA GeForce RTX 5080 и SSD-накопителем на 1 ТБ можно приобрести за 2700 долларов или даже дешевле. Он позволяет наслаждаться играми с выдающейся графикой, такими как "Cyberpunk 2077". Galaxy Z TriFold на это просто не способен.
DJI Mavic 3 Pro
Дроны этой серии пользуются большим спросом на войне в Украине, ведь позволяют вести аэроразведку с помощью качественных камер с 20-мегапиксельным широкоугольным CMOS-сенсором Hasselblad с разрешением 5.1K для получения четких аэрофотоснимков. Также имеется 70-миллиметровый 48-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, который позволяет рассмотреть объект с большого расстояния. В США DJI Mavic 3 Pro можно приобрести примерно за 2489 долларов со скидкой.
Комплект гаджетов Apple
Зачем останавливаться на покупке лишь одного гаджета, когда можно приобрести целых семь за ту же цену или даже дешевле, чем Galaxy Z TriFold: iPhone 17 Pro (1099 долларов), MacBook Air M4 (999 долларов), Apple Watch SE 3 (249 долларов), Apple AirPods Pro 3 (199 долларов), Apple TV 4K (129 долларов), HomePod Mini (99 долларов), Apple AirTag 2 (29 долларов).
Ранее писали, почему Samsung Galaxy Z TriFold такой дорогой. Это устройство имеет три экрана, которые складываются с помощью шарниров и могут отображать различные приложения рядом друг с другом. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Elite для Galaxy и аккумулятором емкостью 5600 мАч, разделенным на три блока для равномерного распределения веса