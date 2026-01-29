Непомірно дорогий: топ гаджетів, які можна купити замість Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung 30 cічня випустить у продаж гібрид складного телефона та планшета Galaxy Z TriFold з ціною 2899 доларів. За ці ж гроші можна придбати інші, не менш корисні гаджети.

На думку деяких оглядачів, Galaxy Z TriFold може стати одним з кращих смартфонів 2026 року, але його ціна дуже висока. Видання Tom's Guide визначило, на що ще можна витратити 2899 доларів з не меншою користю.

98-дюймовий телевізор TCL серії Q6 QLED

Galaxy Z TriFold має діагональ 10 дюймів у розкладеному стані, однак за ті ж кошти можна придбати 98-дюймовий OLED-телевізор TCL Q6, який значно краще підходить для перегляду фільмів, серіалів та шоу завдяки високій яскравості та чудовій передачі кольорів. Цей розмір завеликий для більшості кімнат, однак якщо знайти для нього місце, то можна отримати власний кінотеатр. Такий телевізор 2999 доларів, але його зараз можна знайти з великими знижками.

OLED-телевізор TCL Q6 має дуже великий екран Фото: Скриншот

Apple MacBook Pro M5

Galaxy Z TriFold за розміром дисплея та можливостями вже ближче до ноутбуків, ніж до смартфонів, але не може досяти того ж рівня функціональності, що й MacBook Pro з чіпом M5. Ціни на ноутбук Apple починають від 1999 доларів, решту грошей можна витратити на більший SSD-накопичувач об'ємом 4 ТБ та встановлення кращого дисплея з нанотекстурою.

Ноутбук Apple MacBook Pro M5 значно потужніжий за будь-який смартфон Фото: notebookcheck.com

HP Omen 35L

Грати на телефоні – це одне, але зовсім інше – на повноцінному геймерському комп'ютері, такому як HP Omen 35L. У США цей потужний у комплекті NVIDIA GeForce RTX 5080 та SSD-накопичувачем на 1 ТБ можна придбати за 2700 доларів чи навіть дешевше. Він дозволяє насолоджуватися іграми з видатною графікою, такими як "Cyberpunk 2077". Galaxy Z TriFold на це просто не здатний.

Потужний ігровий комп'ютер HP Omen 35L Фото: notebookcheck.com

DJI Mavic 3 Pro

Дрони цієї серії мають великий попит на війні в Україні, адже дозволяють вести аеророзвідку за допомогою якісних камер з 20-мегапіксельним ширококутним CMOS-сенсором Hasselblad з роздільною здатністю 5.1K для отримання чітких аерофотознімків. Також є 70-міліметрова 48-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним зумом, яка дозволяє роздивитися об'єкт з великої відстані. У США DJI Mavic 3 Pro можна придбати приблизно за 2489 доларів зі знижкою.

Дрони DJI Mavic 3 Pro допомогають Силам оборони України Фото: Tech Advisor

Комплект гаджетів Apple

Навіщо зупинятися на купівлі лише одного гаджета, коли можна придбати цілих сім за ту ж ціну або навіть дешевше, ніж Galaxy Z TriFold: iPhone 17 Pro (1099 доларів), MacBook Air M4 (999 доларів), Apple Watch SE 3 (249 доларів), Apple AirPods Pro 3 (199 доларів), Apple TV 4K (129 доларів), HomePod Mini (99 доларів), Apple AirTag 2 (29 доларів).

Раніше писали, чому Samsung Galaxy Z TriFold такий дорогий. Цей пристрій має три екрани, які складаються за допомогою шарнірів і можуть відображати різні застосунки поруч один з одним. Пристрій оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite для Galaxy і акумулятором ємністю 5600 мАг, розділеним на три блоки для рівномірного розподілу ваги