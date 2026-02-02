Популярные смартфоны под угрозой: почему эти флагманы могут исчезнуть навсегда

Рынок специализированных игровых смартфонов переживает кризис. Громким сигналом о закате этой ниши стало решение компании Asus приостановить выпуск новых моделей линеек Zenfone и ROG Phone в 2026 году.

Как сообщает PhoneArena, это событие может означать, что категория игровых телефонов в привычном виде больше не способна оправдать свое существование.

Долгое время игровые устройства выделялись активным охлаждением, кнопками-триггерами на гранях и агрессивным дизайном. Однако к 2026 году разрыв между ними и массовыми флагманами практически исчез. Стандартные модели, такие как Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max или OnePlus 15, предлагают 90% того же игрового опыта. Они без проблем запускают требовательные AAA-игры с высокой частотой кадров, больше не страдая от катастрофического перегрева, как это было раньше.

Asus ROG Phone 9 Pro стал последним представителем игровой линейки бренда, не считая модели FE Фото: digitaltrends.com

При этом обычные флагманы лишены главных недостатков геймерских моделей: слабых камер, громоздких корпусов и короткого срока поддержки ПО. Для покупателя, отдающего за устройство более 1000 долларов, компромиссы игровых телефонов становятся все менее оправданными.

Ситуация с Asus иллюстрирует проблему всего сегмента. Компания выпускала нишевые ROG Phone и более массовые Zenfone, но ни одна стратегия не принесла устойчивого успеха.

Ярким примером того, куда движется рынок, стал OnePlus 15. Этот смартфон предлагает производительность игрового уровня, огромную батарею и продвинутое охлаждение, но упакован в сдержанный корпус обычного флагмана. Иронично, но у него даже камеры посредственные — как раз то, что было свойственно игровым телефонам. Однако для массового покупателя OnePlus 15 выглядит куда привлекательнее, чем специализированный девайс с RGB-подсветкой.

Эксперты полагают, что игровые смартфоны не исчезнут полностью, но перейдут в разряд концептуальных устройств для демонстрации технологий. Они останутся полигоном для обкатки идей, которые массовые бренды боятся внедрять сразу. Конечно, встроенные и внешние кулеры, жидкостное охлаждение — все это впечатляет на витрине и с точки зрения инженерии. Но на практике подавляющее большинство потребителей в подобных бонусах не нуждается.

Будущее мобильного гейминга теперь видится не в мощных "кирпичах" с вентиляторами, а в периферийных устройствах. Следующим шагом станет развитие AR-очков и их бесшовная синхронизация со смартфоном, что окончательно сделает форм-фактор традиционного игрового телефона пережитком прошлого.

