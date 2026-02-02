Популярні смартфони під загрозою: чому ці флагмани можуть зникнути назавжди

Ринок спеціалізованих ігрових смартфонів переживає кризу. Гучним сигналом про занепад цієї ніші стало рішення компанії Asus призупинити випуск нових моделей лінійок Zenfone і ROG Phone у 2026 році.

Як повідомляє PhoneArena, ця подія може означати, що категорія ігрових телефонів у звичному вигляді більше не здатна виправдати своє існування.

Довгий час ігрові пристрої виділялися активним охолодженням, кнопками-тригерами на гранях і агресивним дизайном. Однак до 2026 року розрив між ними і масовими флагманами практично зник. Стандартні моделі, такі як Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max або OnePlus 15, пропонують 90% того ж ігрового досвіду. Вони без проблем запускають вимогливі AAA-ігри з високою частотою кадрів, більше не страждаючи від катастрофічного перегріву, як це було раніше.

Asus ROG Phone 9 Pro став останнім представником ігрової лінійки бренду, не рахуючи моделі FE Фото: digitaltrends.com

При цьому звичайні флагмани позбавлені головних недоліків геймерських моделей: слабких камер, громіздких корпусів і короткого терміну підтримки ПЗ. Для покупця, який віддає за пристрій понад 1000 доларів, компроміси ігрових телефонів стають дедалі менш виправданими.

Ситуація з Asus ілюструє проблему всього сегмента. Компанія випускала нішеві ROG Phone і більш масові Zenfone, але жодна стратегія не принесла стійкого успіху.

Яскравим прикладом того, куди рухається ринок, став OnePlus 15. Цей смартфон пропонує продуктивність ігрового рівня, величезну батарею і просунуте охолодження, але упакований у стриманий корпус звичайного флагмана. Іронічно, але у нього навіть камери посередні — якраз те, що було властиво ігровим телефонам. Однак для масового покупця OnePlus 15 має набагато привабливіший вигляд, ніж спеціалізований девайс із RGB-підсвічуванням.

Експерти вважають, що ігрові смартфони не зникнуть повністю, але перейдуть у розряд концептуальних пристроїв для демонстрації технологій. Вони залишаться полігоном для обкатки ідей, які масові бренди бояться впроваджувати відразу. Звісно, вбудовані та зовнішні кулери, рідинне охолодження — все це вражає на вітрині та з погляду інженерії. Але на практиці переважна більшість споживачів таких бонусів не потребує.

Майбутнє мобільного геймінгу тепер бачиться не в потужних "цеглинах" з вентиляторами, а в периферійних пристроях. Наступним кроком стане розвиток AR-окулярів та їхня безшовна синхронізація зі смартфоном, що остаточно зробить форм-фактор традиційного ігрового телефону пережитком минулого.

Раніше повідомлялося, що смартфони з цими чіпами — найкращі у 2026 році. До трійки лідерів увійшли процесори Snapdragon 8 Elite Gen 5 від компанії Qualcomm, Dimensity 9500s від марки MediaTek і Exynos 2600 від виробника Samsung.