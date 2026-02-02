Тонкие смартфоны будут работать неделю: в чем секрет новых "долгожителей"

Долгое время аккумуляторы емкостью 10 000 мАч оставались прерогативой громоздких защищенных телефонов. Однако ситуация меняется: теперь сверхъемкие батареи можно уместить в элегантные корпуса обычных гаджетов.

Эксперт Android Police рассказывает, что означает релиз модели Realme P4 Power для массового рынка смартфонов в ближайшем будущем.

Инженерный прорыв

Основой новинки стала батарея Titan емкостью 10 001 мАч. При гигантском запасе энергии толщина смартфона составляет всего 8,5 мм, а вес — 215 граммов. Достичь таких показателей удалось благодаря использованию анода с 10-процентным содержанием кремния и инновационной системе компоновки внутренних элементов.

Вдобавок инженеры также внедрили усиленную защиту от падений и специальные механизмы безопасности, предотвращающие вздутие аккумулятора.

Производитель заявляет, что Realme P4 Power обеспечит "неделю автономной работы". Эксперты считают это вполне реалистичным: если современные флагманы вроде OnePlus 15 с батареей на 7300 мАч работают 3–4 дня, то новинка от Realme действительно может позволить заряжать телефон раз в 5–7 дней при умеренном использовании.

Відео дня

Смартфон получит дизайн в стиле TransView с необычным оформлением блока двойной камеры и будет доступен в серебристом, синем и оранжевом цветах. Realme P4 Power составил конкуренцию модели Honor Win, которая также оснащена батареей на 10 000 мАч и была представлена в Китае в январе.

О чем говорит этот тренд

В последнее время китайские бренды расширяют границы возможного, предлагая уровень емкости повербанков в коммерческих телефонах. Еще недавно даже 6000 мАч считались чем-то особенным, а сегодня аккумуляторами подобной емкости регулярно оснащают как флагманы, так и бюджетные модели.

Не исключено, что тенденцию рано или поздно подхватят другие вендоры, и неделя без розетки станет новым стандартом. На бумаге инновация смотрится отлично. Остается выяснить, как подобные элементы питания ведут себя в долгосрочной перспективе, и действительно ли риски вздутия и прочих проблем, связанных с кремнием, удалось полностью устранить. Когда все технические сложности окончательно уйдут в прошлое, даже консервативные бренды вроде Apple и Samsung в какой-то момент наверняка адаптируются, чтобы не отстать от рынка.

Ранее подробнее писали про все особенности Realme P4 Power: время работы в разных задачах, технологии, мощность зарядки.