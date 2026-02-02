Тонкі смартфони працюватимуть тиждень: у чому секрет нових "довгожителів"

Довгий час акумулятори ємністю 10 000 мАг залишалися прерогативою громіздких захищених телефонів. Однак ситуація змінюється: тепер надємні батареї можна вмістити в елегантні корпуси звичайних гаджетів.

Експерт Android Police розповідає, що означає реліз моделі Realme P4 Power для масового ринку смартфонів у найближчому майбутньому.

Інженерний прорив

Основою новинки стала батарея Titan ємністю 10 001 мАг. При гігантському запасі енергії товщина смартфона становить лише 8,5 мм, а вага — 215 грамів. Досягти таких показників вдалося завдяки використанню анода з 10-відсотковим вмістом кремнію та інноваційній системі компонування внутрішніх елементів.

До того ж інженери також впровадили посилений захист від падінь і спеціальні механізми безпеки, що запобігають здуттю акумулятора.

Виробник заявляє, що Realme P4 Power забезпечить "тиждень автономної роботи". Експерти вважають це цілком реалістичним: якщо сучасні флагмани на кшталт OnePlus 15 з батареєю на 7300 мАг працюють 3-4 дні, то новинка від Realme справді може дозволити заряджати телефон раз на 5-7 днів за помірного використання.

Відео дня

Смартфон отримає дизайн у стилі TransView з незвичайним оформленням блоку подвійної камери і буде доступний у сріблястому, синьому і помаранчевому кольорах. Realme P4 Power склав конкуренцію моделі Honor Win, яка також оснащена батареєю на 10 000 мАг і була представлена в Китаї в січні.

Про що говорить цей тренд

Останнім часом китайські бренди розширюють межі можливого, пропонуючи рівень ємності повербанків у комерційних телефонах. Ще недавно навіть 6000 мАгод вважалися чимось особливим, а сьогодні акумуляторами подібної ємності регулярно оснащують як флагмани, так і бюджетні моделі.

Не виключено, що тенденцію рано чи пізно підхоплять інші вендори, і тиждень без розетки стане новим стандартом. На папері інновація має чудовий вигляд. Залишається з'ясувати, як подібні елементи живлення поводяться в довгостроковій перспективі, і чи дійсно ризики здуття та інших проблем, пов'язаних з кремнієм, вдалося повністю усунути. Коли всі технічні складнощі остаточно відійдуть у минуле, навіть консервативні бренди на кшталт Apple і Samsung в якийсь момент напевно адаптуються, щоб не відстати від ринку.

Раніше докладніше писали про всі особливості Realme P4 Power: час роботи в різних завданнях, технології, потужність зарядки.