Удобная функция Google Карт запустилась по всему миру: как поменялась навигация (видео)

Пользователям Google Maps стали доступны интересные новшества с ИИ. Теперь помощник Gemini работает не только в режиме автомобиля, но и при построении маршрутов для пешеходов и велосипедистов, упрощая навигацию.

Функция позволяет получать сведения об окружении без необходимости вводить текст на ходу, пишет 9to5Google.

После успешного запуска в режиме вождения в ноябре прошлого года, интеграция Gemini официально расширена на пешеходные и велосипедные маршруты. Когда навигация активна, пользователь может нажать на значок Gemini в правом верхнем углу экрана или активировать помощника привычной голосовой командой "Окей, Google" (Hey Google).

Согласно заявлению Google, функция уже доступна по всему миру на устройствах iOS (в регионах, где поддерживается Gemini). На платформе Android обновление распространяется постепенно, поэтому на некоторых смартфонах пока может оставаться классический Google Ассистент.

Ориентируйтесь на местности проще, просто спросив ИИ — демонстрация обновления Google Карт

О чем можно спросить ИИ

Главная цель обновления — обеспечить управление навигацией без помощи рук. Система понимает как навигационные, так и контекстные запросы.

Примеры полезных команд:

Изучение местности: "Расскажи подробнее о районе, в котором я нахожусь", "Какие достопримечательности стоит посетить?", "Есть ли по пути кафе с туалетом?".

"Расскажи подробнее о районе, в котором я нахожусь", "Какие достопримечательности стоит посетить?", "Есть ли по пути кафе с туалетом?". Управление маршрутом: "Построй маршрут домой", "Добавь остановку", "Покажи альтернативные пути", "Какая погода в пункте назначения?".

"Построй маршрут домой", "Добавь остановку", "Покажи альтернативные пути", "Какая погода в пункте назначения?". Поиск услуг: "Найди кафе рядом, где подают [конкретное блюдо]", "Какое самое популярное блюдо в меню этого ресторана?", "Когда закрывается это заведение?".

Кроме того, предусмотрено управление музыкой (например, "Включи джаз"), а на Android-устройствах — отправка текстовых сообщений голосом. Удобно, скажем, предупредить об опоздании, не останавливаясь.

