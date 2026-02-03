Зручна функція Google Карт запустилася по всьому світу: як змінилася навігація (відео)

Користувачам Google Maps стали доступні цікаві нововведення з ШІ. Тепер помічник Gemini працює не тільки в режимі автомобіля, а й під час побудови маршрутів для пішоходів і велосипедистів, спрощуючи навігацію.

Функція дає змогу отримувати відомості про оточення без необхідності вводити текст на ходу, пише 9to5Google.

Після успішного запуску в режимі водіння в листопаді минулого року, інтеграція Gemini офіційно розширена на пішохідні та велосипедні маршрути. Коли навігація активна, користувач може натиснути на значок Gemini в правому верхньому кутку екрана або активувати помічника звичною голосовою командою "Окей, Google" (Hey Google).

Згідно із заявою Google, функція вже доступна по всьому світу на пристроях iOS (у регіонах, де підтримується Gemini). На платформі Android оновлення поширюється поступово, тому на деяких смартфонах поки що може залишатися класичний Google Асистент.

Орієнтуйтеся на місцевості простіше, просто запитавши ШІ — демонстрація оновлення Google Карт

Про що можна запитати ШІ

Головна мета оновлення — забезпечити управління навігацією без допомоги рук. Система розуміє як навігаційні, так і контекстні запити.

Приклади корисних команд:

Вивчення місцевості: "Розкажи докладніше про район, у якому я знаходжусь", "Які пам'ятки варто відвідати?", "Чи є на шляху кафе з туалетом?".

"Розкажи докладніше про район, у якому я знаходжусь", "Які пам'ятки варто відвідати?", "Чи є на шляху кафе з туалетом?". Керування маршрутом: "Побудуй маршрут додому", "Додай зупинку", "Покажи альтернативні шляхи", "Яка погода в пункті призначення?".

"Побудуй маршрут додому", "Додай зупинку", "Покажи альтернативні шляхи", "Яка погода в пункті призначення?". Пошук послуг: "Знайди кафе поруч, де подають [конкретну страву]", "Яка найпопулярніша страва в меню цього ресторану?", "Коли закривається цей заклад?".

Крім того, передбачено управління музикою (наприклад, "Увімкни джаз"), а на Android-пристроях — надсилання текстових повідомлень голосом. Зручно, скажімо, попередити про запізнення, не зупиняючись.

