Лучше Google и Samsung: какой бюджетный смартфон за 200 долларов стоит купить сейчас

Бюджетный смартфон Moto G 2026 года от Motorola предлагает надежную производительность по доступной цене, чем превосходит многих конкурентов.

По сравнению с Moto G 2025, модель получила много улучшений, которые почти не изменили стоимость. В США он стоит 200 долларов, а в Украине еще ожидается в продаже. Американский обозреватель техники с портала ZDNET Сезар Каденас объяснил, почему стоит купить этот телефон.

В Moto G 2026 сочетает функции, обеспечивающие качественное воспроизведение видео и плавную прокрутку. Это делает смартфон идеальным "карманным кинотеатром".

Модель оснащена 6,7-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1604 x 720 пикселей. Телефон не имеет разрешения 1080p, но все равно поражает яркими и точными цветами, высокой пиковой яркостью 1000 нит и плавной частотой обновления 120 Гц.

Відео дня

Мощная система динамиков, точно настроенная с помощью Dolby Atmos, делает просмотр фильмов и сериалов еще более приятным. Они создают насыщенный, детализированный и захватывающий звук — как саундреки, так и голоса персонажей, без приглушенности. Есть также разъем для проводных наушников.

Версия Moto G 2026 года стала несколько больше по сравнению с предшественником, ее размеры составляют 167,15 x 76,40 x 8,44 мм, а вес — 202 грамма. Он все еще остается довольно легким, элегантным и приятным благодаря закругленным углам и мягкой подкладке из веганской кожи.

Дисплей Moto G 2026 работает быстро, хотя не передает многих деталей Фото: zdnet.com

На задней панели телефона вы найдете систему из двух камер, состоящую из основной на 50 Мп и сверхширокоугольного объектива на 2 Мп. Предыдущая модель грешила перенасыщенностью цветов, но эту проблему в основном устранили. А в отличие от модели Play, Moto G лучше фотографирует при слабом освещении.

При этом дисплей смартфона не передает всех деталей снимков, поэтому их лучше хранить в облачном хранилище и просматривать на компьютере.

Motorola Moto G 2026 получил тот же чип MediaTek Dimensity 6300, что и прошлогодняя модель, однако для бюджетного телефона это неплохой выбор. Переключение между несколькими программами, потоковое просмотр фильмов на Netflix и соцсетей происходят плавно, не в последнюю очередь благодаря высокой частоте обновления и функции RAM Boost.

Технология RAM Boost превращает неиспользуемую внутреннюю память в виртуальную оперативную, что повышает производительность. В Moto G 2026 она работает лучше, чем в Play благодаря большему накопителю на 128 ГБ, однако все еще имеет ограничения, поэтому во время игр картинка может время от времени зависать.

Motorola обещает до двух дней автономной работы без подзарядки при условии непрерывного использования. Во время тестирования с непрерывным просмотром онлайн-трансляции на YouTube в разрешении 720p с низкой яркостью экрана аккумулятор разрядился приблизительно за 24 часа, что является довольно хорошим показателем.

Ранее эксперты сравнили Moto G 2026 с Samsung Galaxy A16. При почти одинаковой цене модели предлагают разные преимущества.

Писали также, что Samsung Galaxy A17 признали одним из лучших бюджетных телефонов 2026 года. В Украине он стоит от 7 200 грн.