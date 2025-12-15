Moto G 2026 против Samsung Galaxy A16: какой бюджетный смартфон лучше купить и почему

Motorola недавно выпустила новый бюджетный смартфон Moto G 2026 за 200 долларов, который должен конкурировать с популярным Samsung Galaxy A16.

Оба телефона могут многое предложить за свою цену, но большинству пользователей лучше подойдет Galaxy A16. Такой совет дал обозреватель Стивен Радочиа, сравнивший два смартфона в своей статье для издания Android Police.

Moto G 2026 выглядит качественным и стильным, несмотря на свою низкую цену, благодаря корпусу из эко-кожи. В этом новинка от Motorola заметно выигрывает у своего конкурента, ведь Galaxy A16 имеет дешевую глянцевую поверхность, которая быстро пачкается пальцами.

Скорость работы у Moto G 2026 тоже немного лучше, его чипсет Dimensity 6300, который отличается высокой производительностью и энергоэффективностью. Некоторые международные версии Galaxy A16 тоже поставляются с процессором Dimensity 6300, что фактически нивелирует разницу. Но это не значит, что Exynos 1330 у других версий Galaxy A16 работает сильно хуже.

Оперативная память обоих телефонов составляет всего 4 ГБ, однако после установки и запуска приложения Moto G 2026 работает достаточно плавно.

Камеры обоих устройств обеспечивают схожую цветопередачу и четкость изображения, и ни один из их других объективов не заслужил упоминания. Время работы от батареи тоже почти не отличается, одного заряда хватает примерно на два дня.

У бюджетной модели от Motorola есть 6,7-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1604x720 — это ощутимый недостаток по сравнению с OLED-панелью Galaxy A16 и ее FullHD-разрешением. У Samsung дисплей достаточно яркий для комфортного использования под открытым небом.

Операционная система ​​One UI 8 на Galaxy A16 работает гораздо плавнее, чем Hello UI у Moto G 2026. Samsung провела большую работу и адаптировала ПО для менее мощного оборудования.

Galaxy A16 получил шесть лет обновлений ОС, а поддержкой Motо G 2026 — всего два. Поддержка производителя имеет большое значение, поскольку продлевает срок службы устройства.

По мнению автора, большинству людей больше подойдет Galaxy A16, который предлагает больше функций за свои 200 долларов, хотя Moto G 2026 выглядит более стильным и производительным.

Moto G 2026 и Moto G Play 2026 были выпущены относительно недавно и имеют схожую цену. Moto G 2026 стоит всего на 20 долларов дороже, но обладает большим объемом памяти, улучшенной 50-мегапиксельной основной камерой и более быстрой зарядкой.

Ранее другой эксперт раскрыл преимущества и недостатки смартфона Moto G 2026 от Motorola. Новинка работает гораздо лучше своего предшественника.

Писали также, что Moto G Play (2026) разочаровал своей медлительностью. Устройство не справляется с играми и другими требовательными задачами.