Бюджетный и быстрый: обзор смартфона Moto G 2026

Компания Motorola выпустила на рынок новый бюджетный смартфон Moto G 2026 стоимостью 119 долларов.

Цена такая же, как у прошлогодней модели Moto G 2025, однако новинка работает гораздо быстрее. Подробности сообщил портал Android Central.

Moto G 2026 оснащен таким же процессором MediaTek Dimensity 6300 и 4 ГБ оперативной памяти. Он продемонстрировал лучшую производительность по сравнению со своим предшественником, улучшилась также 50-мегапиксельная задняя камера, которая бытрее запускается и хорошо снимает.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой от Motorola, которая предустановлена ​​при первом включении. Motorola обещает два обновления ОС и три года ежемесячных обновлений безопасности, так что вы можете безопасно использовать его долгие годы.

Смартфон получил жидкокристаллический экран среднего качества с частотой обновления 120 Гц и неплохой яркостью в 1000 нит. Во время тестов Moto G 2026 демонстрировал изображение без мерцания, что является преимуществом.

Модель получит новые цвета веганской кожи, сертифицированные Pantone, отличаются уникальной текстурой и расцветкой. Особенно среди них выделяется цвет Cattleya Orchid, близкий к розовому.

Moto G 2026, который уже доступен для покупки в США и в Канаде на региональных веб-сайтах брендов. По слухам, смартфон должны выпустить в магазины Европы 13 декабря по цене 170 евро, пишет сайт Electrorates. Вероятно, вскоре он появится и в Украине, как в свое время его предшественник.

Ранее смартфон Moto G Play (2026) разочаровал эксперта-обозревателя Джона Веласко во время двухнедельного тестирования. Он обнаружил слишком много недостатков даже для бюджетной модели.