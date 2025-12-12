Бюджетний і швидкий: огляд смартфона Moto G 2026

Компанія Motorola випустила на ринок новий бюджетний смартфон Moto G 2026 вартістю 119 доларів.

Ціна така сама, як у минулорічної моделі Moto G 2025, однак новинка працює набагато швидше. Подробиці повідомив портал Android Central.

Moto G 2026 оснащений таким самим процесором MediaTek Dimensity 6300 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Він продемонстрував кращу продуктивність порівняно зі своїм попередником, покращилася також 50-мегапіксельна задня камера, яка швидше запускається і добре знімає.

Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою від Motorola, яка попередньо встановлена під час першого ввімкнення. Motorola обіцяє два оновлення ОС і три роки щомісячних оновлень безпеки, так що ви можете безпечно використовувати його довгі роки.

Смартфон отримав рідкокристалічний екран середньої якості з частотою оновлення 120 Гц і непоганою яскравістю в 1000 ніт. Під час тестів Moto G 2026 демонстрував зображення без мерехтіння, що є перевагою.

Модель отримає нові кольори веганської шкіри, сертифіковані Pantone, вирізняються унікальною текстурою і забарвленням. Особливо серед них виділяється колір Cattleya Orchid, близький до рожевого.

Moto G 2026, який уже доступний для купівлі в США і в Канаді на регіональних веб-сайтах брендів. За чутками, смартфон мають випустити в магазини Європи 13 грудня за ціною 170 євро, пише сайт Electrorates. Ймовірно, незабаром він з'явиться і в Україні, як свого часу його попередник.

Раніше смартфон Moto G Play (2026) розчарував експерта-оглядача Джона Веласко під час двотижневого тестування. Він виявив занадто багато недоліків навіть для бюджетної моделі.