Moto G 2026 проти Samsung Galaxy A16: який бюджетний смартфон краще купити і чому

Motorola нещодавно випустила новий бюджетний смартфон Moto G 2026 за 200 доларів, який має конкурувати з популярним Samsung Galaxy A16.

Обидва телефони можуть багато чого запропонувати за свою ціну, але більшості користувачів краще підійде Galaxy A16. Таку пораду дав оглядач Стівен Радочіа, який порівняв два смартфони у своїй статті для видання Android Police.

Moto G 2026 виглядає якісним і стильним, попри свою низьку ціну, завдяки корпусу з еко-шкіри. У цьому новинка від Motorola помітно виграє у свого конкурента, адже Galaxy A16 має дешеву глянцеву поверхню, яка швидко брудниться пальцями.

Швидкість роботи у Moto G 2026 теж трохи краща, його чипсет Dimensity 6300, який вирізняється високою продуктивністю та енергоефективністю. Деякі міжнародні версії Galaxy A16 теж поставляються з процесором Dimensity 6300, що фактично нівелює різницю. Але це не означає, що Exynos 1330 в інших версіях Galaxy A16 працює сильно гірше.

Оперативна пам'ять обох телефонів становить лише 4 ГБ, однак після встановлення та запуску додатка Moto G 2026 працює досить плавно.

Камери обох пристроїв забезпечують схожу передачу кольору і чіткість зображення, і жоден з їхніх інших об'єктивів не заслужив на згадку. Час роботи від батареї теж майже не відрізняється, одного заряду вистачає приблизно на два дні.

Бюджетна модель від Motorola має 6,7-дюймовий РК-екран із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1604x720 — це відчутний недолік порівняно з OLED-панеллю Galaxy A16 та її FullHD-роздільною здатністю. У Samsung дисплей досить яскравий для комфортного використання просто неба.

Операційна система One UI 8 на Galaxy A16 працює набагато плавніше, ніж Hello UI у Moto G 2026. Samsung провела велику роботу й адаптувала ПЗ для менш потужного обладнання.

Galaxy A16 отримав шість років оновлень ОС, а підтримкою Мото G 2026 — лише два. Підтримка виробника має велике значення, оскільки подовжує термін служби пристрою.

На думку автора, більшості людей більше підійде Galaxy A16, який пропонує більше функцій за свої 200 доларів, хоча Moto G 2026 має більш стильний і продуктивний вигляд.

