Кращий за Google та Samsung: який бюджетний смартфон за 200 доларів варто купити зараз

Бюджетний смартфон Moto G 2026 року від Motorola пропонує надійну продуктивність за доступною ціною, чим перевершує багатьох конкурентів.

Порівняно з Moto G 2025, модель отримала багато покращень, які майже не змінили вартість. В США він коштує 200 доларів, а в Україні ще очікується у продажу. Американський оглядач техніки з порталу ZDNET Сезар Каденас пояснив, чому варто купити цей телефон.

У Moto G 2026 поєднує функції, що забезпечують якісне відтворення відео та плавну прокрутку. Це робить смартфон ідеальним "кишеньковим кінотеатром".

Модель оснащена 6,7-дюймовим HD+ дисплеєм з роздільною здатністю 1604 x 720 пікселів. Телефон не має роздільної здатності 1080p, але все одно вражає яскравими та точними кольорами, високою піковою яскравістю 1000 ніт та плавною частотою оновлення 120 Гц.

Відео дня

Потужна система динаміків, точно налаштована за допомогою Dolby Atmos, робить перегляд фільмів та серіалів ще приємнішим. Вони створюють насичений, деталізований та захопливий звук — як саундреки, так і голоси персонажів, без приглушеності. Є також роз'єм для провідних навушників.

Версія Moto G 2026 року стала дещо більшою порівняно з попередником, її розміри становлять 167,15 x 76,40 x 8,44 мм, а вага – 202 грами. Він все ще залишається доволі легким, елегантним та приємним завдяки закругленим кутам і м’якій підкладці з веганської шкіри.

Дисплей Moto G 2026 працює швидко, хоча не передає багатьох деталей Фото: zdnet.com

На задній панелі телефону ви знайдете систему з двох камер, що складається з основної на 50 Мп та надширококутного об'єктива на 2 Мп. Попередня модель грішила перенасиченістю кольорів, але цю проблему здебільшого усунули. А на відміну від моделі Play, Moto G краще фотографує при слабкому освітленні.

При цьому дисплей смартфона не передає всіх деталей знімків, тому їх краще зберігати у хмарному сховищі та переглядати на комп'ютері.

Motorola Moto G 2026 отримав той самий чіп MediaTek Dimensity 6300, що й торішня модель, однак для бюджетного телефона це непоганий вибір. Перемикання між кількома програмами, потокове переглядання фільмів на Netflix та соцмереж відбуваються плавно, не в останню чергу завдяки високій частоті оновлення та функції RAM Boost.

Технологія RAM Boost перетворює невикористану внутрішню пам'ять у віртуальну оперативну, що підвищує продуктивність. У Moto G 2026 вона працює краще, ніж у Play завдяки більшому накопичувачу на 128 ГБ, однак все ще має обмеження, тому під час ігор картинка може час від часу зависати.

Motorola обіцяє до двох днів автономної роботи без підзарядки за умови безперервного використання. Під час тестування з безперервним переглядом онлайн-трансляції на YouTube у роздільній здатності 720p з низькою яскравістю екрана акумулятор розрядився приблизно за 24 години, що є доволі хорошим показником.

Раніше експерти порівняли Moto G 2026 з Samsung Galaxy A16. За майже однакової ціни моделі пропонують різні переваги.

Писали також, що Samsung Galaxy A17 визнали одним з кращих бюджетних телефонів 2026 року. В Україні він коштує від 7 200 грн.