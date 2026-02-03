Взлет и падение смартфонов OnePlus: почему бренд разочаровал покупателей (видео)

Популярный техноблогер Маркес Браунли выпустил видеоэссе про OnePlus. Поводом стали слухи о возможном закрытии бренда, но эксперт решил копнуть глубже и проанализировать весь путь компании — от статуса иконы энтузиастов до потери уникальности.

Автор канала MKBHD объяснил, почему "предательство" фанатов было неизбежной частью стратегии выживания OnePlus.

Ловушка для гиков

В 2014 году рынок смартфонов представлял собой дуополию Apple и Samsung. Появление OnePlus One стало шоком: устройство с топовым процессором Snapdragon 800 стоило всего 300 долларов, вдвое дешевле конкурентов. Система приглашений и чистая прошивка CyanogenMod сделали его культовым.

Однако, как отмечает Маркес, бренд попал в ловушку. Энтузиасты — это "худшая" группа покупателей для построения долгосрочного бизнеса: их мало, они самые придирчивые и наименее лояльные (уйдут к конкуренту ради минимального прироста характеристик). Чтобы выжить, компании нужно было выходить на массовый рынок, где ценят надежность и доступность в магазинах, а не кастомные прошивки.

OnePlus 7 Pro (2020) хвалили за уникальность, приятное соотношение цены и качества Фото: TechRadar

Пик и трансформация

По мнению блогера, золотой эпохой компании стали модели OnePlus 6 и 7 Pro. Это были идеальные устройства по соотношению цены и качества, работающие на молниеносной оболочке OxygenOS. Модель 7T Pro Маркес назвал своим любимым смартфоном бренда, которым можно было бы с удовольствием пользоваться и сегодня.

Однако то, что нравится гикам (низкая цена за счет отсутствия влагозащиты и рекламы), отпугивает массового покупателя. Чтобы расти, OnePlus пришлось:

Поднять цены до уровня флагманов (с 300 до 900 долларов).

Добавить официальную влагозащиту IP68 (что удорожает устройство).

Заключить контракты с операторами связи.

Унифицировать дизайн и ПО с материнской компанией Oppo.

OnePlus 15 — достойный, но непримечательный флагманский смартфон Фото: Wired

Цена выживания

Браунли приводит в пример компанию Asus, которая не смогла совершить этот переход. Линейка игровых смартфонов ROG Phone мертва, а компактные Zenfone, любимые обзорщиками, не продавались, из-за чего компании пришлось выпустить "скучный" Zenfone 11 Ultra.

OnePlus же удалось выжить, но ценой потери лица. Нынешний OnePlus 15 — это просто хороший, надежный смартфон, который можно рекомендовать обычным людям, но в нем нет ничего особенного. Энтузиасты давно ушли к другим брендам (включая Nothing, созданный сооснователем OnePlus Карлом Пеем).

"Падение OnePlus будут изучать" — обзор Маркеса Браунли

Блогер резюмирует: история OnePlus не могла закончиться иначе, чтобы бизнес оставался на плаву. Компания жива, в отличие от многих конкурентов, но для старых фанатов она "умерла", превратившись в еще одного производителя обычной электроники для массового потребителя.

