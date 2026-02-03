Зліт і падіння смартфонів OnePlus: чому бренд розчарував покупців (відео)

Популярний техноблогер Маркес Браунлі випустив відеоесе про OnePlus. Приводом стали чутки про можливе закриття бренду, але експерт вирішив копнути глибше і проаналізувати весь шлях компанії — від статусу ікони ентузіастів до втрати унікальності.

Автор каналу MKBHD пояснив, чому "зрада" фанатів була неминучою частиною стратегії виживання OnePlus.

Пастка для гіків

У 2014 році ринок смартфонів являв собою дуополію Apple і Samsung. Поява OnePlus One стала шоком: пристрій із топовим процесором Snapdragon 800 коштував лише 300 доларів, удвічі дешевше за конкурентів. Система запрошень і чиста прошивка CyanogenMod зробили його культовим.

Однак, як зазначає Маркес, бренд потрапив у пастку. Ентузіасти — це "найгірша" група покупців для побудови довгострокового бізнесу: їх мало, вони найбільш прискіпливі та найменш лояльні (підуть до конкурента заради мінімального приросту характеристик). Щоб вижити, компанії потрібно було виходити на масовий ринок, де цінують надійність і доступність у магазинах, а не кастомні прошивки.

OnePlus 7 Pro (2020) хвалили за унікальність, приємне співвідношення ціни та якості Фото: TechRadar

Пік і трансформація

На думку блогера, золотою епохою компанії стали моделі OnePlus 6 і 7 Pro. Це були ідеальні пристрої за співвідношенням ціни та якості, що працюють на блискавичній оболонці OxygenOS. Модель 7T Pro Маркес назвав своїм улюбленим смартфоном бренду, яким можна було б із задоволенням користуватися і сьогодні.

Однак те, що подобається гікам (низька ціна за рахунок відсутності вологозахисту і реклами), відлякує масового покупця. Щоб рости, OnePlus довелося:

Підняти ціни до рівня флагманів (з 300 до 900 доларів).

Додати офіційний вологозахист IP68 (що здорожує пристрій).

Укласти контракти з операторами зв'язку.

Уніфікувати дизайн і ПЗ з материнською компанією Oppo.

OnePlus 15 — гідний, але непримітний флагманський смартфон Фото: Wired

Ціна виживання

Браунлі наводить як приклад компанію Asus, яка не змогла здійснити цей перехід. Лінійка ігрових смартфонів ROG Phone мертва, а компактні Zenfone, улюблені оглядовиками, не продавалися, через що компанії довелося випустити "нудний" Zenfone 11 Ultra.

OnePlus же вдалося вижити, але ціною втрати обличчя. Нинішній OnePlus 15 — це просто хороший, надійний смартфон, який можна рекомендувати звичайним людям, але в ньому немає нічого особливого. Ентузіасти давно пішли до інших брендів (включаючи Nothing, створений співзасновником OnePlus Карлом Пеєм).

Блогер резюмує: історія OnePlus не могла закінчитися інакше, щоб бізнес залишався на плаву. Компанія жива, на відміну від багатьох конкурентів, але для старих фанатів вона "померла", перетворившись на ще одного виробника звичайної електроніки для масового споживача.

