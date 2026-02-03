Известные смартфоны вконец разозлили эксперта: почему их не стоит покупать в 2026 году

Смартфон Moto G17 не получит никаких обновлений безопасности и ОС, но что еще хуже, он вышел с устаревшей версией Android.

В течение многих лет Motorola ужасно справлялась с обновлениями программного обеспечения — как по продолжительности политики обновлений, так и по скорости их выпуска. Если вы покупаете телефон Motorola, плохая поддержка обновлений — это ожидаемое последствие, с которым вам придется смириться, пишет эксперт по мобильным технологиям Джо Маринг.

Некоторые бюджетные модели Moto G предлагают невероятное соотношение цены и качества; линейка Razr — одна из самых сильных на рынке складных телефонов-раскладушек; грядущий Motorola Signature выглядит многообещающе. Однако компания только что перешла черту, которая заставляет пользователей переосмыслить все эти плюсы. Специалист пишет, что не будет рекомендовать телефоны Moto.

Дело в том, что на прошлой неделе производитель незаметно выпустил Moto G17, оснащенный 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей, 50-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором емкостью 5200 мАч и чипсетом MediaTek Helio G81. При цене в 150 фунтов стерлингов в Великобритании (8865 грн — прим. ред.) это довольно стандартное предложение.

Компания обычно предлагает всего два обновления ОС Android для телефонов такого класса, как, например, Moto G Play (2026) за 200 долларов в США. Но Moto G17 — исключение. Он не получит двух обновлений ОС. Он даже не получит ни одного. То есть новинка никогда не обновит ОС Android.

Самое странное, что модель, выпущенная 29 января 2026 года, поставляется с Android 15, в то время как Android 16 доступна с июня 2025 года. "Абсолютно нет оправдания тому, чтобы выпускать телефон с версией Android, которая вышла еще в октябре 2024 года, и не иметь никаких планов по ее обновлению, но именно в такой ситуации оказался Moto G17", — пишет автор.

Эксперт неоднократно критиковал Motorola, но одновременно продолжал рекомендовать ее телефоны. Но теперь делать это все сложнее, подчеркивает автор. Даже если Moto G17 — это единичный случай, и эта политика отсутствия обновлений не распространяется на будущие телефоны Motorola, он не уверен, что хочет поддерживать компанию, которая считает телефон вроде G17 приемлемым.

"Для Motorola предлагать вам купить телефон с программным обеспечением, которое отстает почти на 2 поколения и не планирует его обновлять, — это верх антипотребительского поведения", — заключит специалист.

