Відомі смартфони вкрай розлютили експерта: чому їх не варто купувати у 2026 році

Смартфон Moto G17 не отримає жодних оновлень безпеки та ОС, але що ще гірше, він вийшов із застарілою версією Android.

Протягом багатьох років Motorola жахливо справлялася з оновленнями програмного забезпечення — як за тривалістю політики оновлень, так і за швидкістю їхнього випуску. Якщо ви купуєте телефон Motorola, погана підтримка оновлень — це очікуваний наслідок, з яким вам доведеться змиритися, пише експерт з мобільних технологій Джо Марінг.

Деякі бюджетні моделі Moto G пропонують неймовірне співвідношення ціни та якості; лінійка Razr — одна з найсильніших на ринку складних телефонів-розкладачок; прийдешній Motorola Signature виглядає багатообіцяюче. Однак компанія щойно перейшла межу, яка змушує користувачів переосмислити всі ці плюси. Фахівець пише, що не рекомендуватиме телефони Moto.

Відео дня

Річ у тім, що минулого тижня виробник непомітно випустив Moto G17, оснащений 6,7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів, 50-мегапіксельною основною камерою, акумулятором ємністю 5200 мАг і чипсетом MediaTek Helio G81. При ціні в 150 фунтів стерлінгів у Великій Британії (8865 грн — прим. ред.) це досить стандартна пропозиція.

Компанія зазвичай пропонує всього два оновлення ОС Android для телефонів такого класу, як, наприклад, Moto G Play (2026) за 200 доларів у США. Але Moto G17 — виняток. Він не отримає двох оновлень ОС. Він навіть не отримає жодного. Тобто новинка ніколи не оновить ОС Android.

Найдивніше, що модель, випущена 29 січня 2026 року, поставляється з Android 15, тоді як Android 16 доступна з червня 2025 року. "Абсолютно немає виправдання тому, щоб випускати телефон із версією Android, яка вийшла ще в жовтні 2024 року, і не мати жодних планів щодо її оновлення, але саме в такій ситуації опинився Moto G17", — пише автор.

Експерт неодноразово критикував Motorola, але водночас продовжував рекомендувати її телефони. Але тепер робити це все складніше, підкреслює автор. Навіть якщо Moto G17 — це поодинокий випадок, і ця політика відсутності оновлень не поширюється на майбутні телефони Motorola, він не впевнений, що хоче підтримувати компанію, яка вважає телефон на кшталт G17 прийнятним.

"Для Motorola пропонувати вам купити телефон із програмним забезпеченням, яке відстає майже на 2 покоління і не планує його оновлювати, — це верх антиспоживчої поведінки", — підсумує фахівець.

Раніше ми писали про те, які моделі все частіше розчаровують користувачів. Смартфони Android виглядають дуже схожими на iPhone, що викликає невдоволення великої кількості користувачів.