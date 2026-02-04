Компактный повербанк на 20 000 мАч: что умеет недорогая новинка Realme (фото)

Realme выпустила внешний аккумулятор под суббрендом TechLife. Аксессуар, помимо высокой емкости, обладает поддержкой быстрой зарядки и продуманной эргономикой с интегрированным кабелем.

Как сообщает FoneArena, новинка позиционируется как универсальное решение для зарядки смартфонов, планшетов и носимой электроники.

Емкость аккумулятора составляет 20 000 мАч. Зарядка мощностью 45 Вт, по заявлению производителя, на 30% быстрее стандартных для этого класса 33-ваттных решений.

Тесты компании показывают впечатляющую эффективность:

iPhone 16 можно зарядить более 4 раз (50% заряда набирается за 26 минут).

Realme 15 Pro заряжается дважды (до 50% за 35 минут).

Наушники можно перезарядить до 15 раз.

Характеристики повербанка Realme TechLife 45W 20 000 mAh Фото: Realme

Повербанк оснащен тремя выходами для одновременной подпитки трех устройств: одним портом USB-A и двумя USB-C (один из которых — встроенный двусторонний кабель). Этот кабель работает как на отдачу энергии, так и на зарядку самого аккумулятора.

Внешне гаджет привлекает внимание дизайном с 3D-прозрачной оболочкой и цифровым дисплеем, отображающим остаток заряда. Габариты составляют 119,6 × 70,8 × 30,8 мм при весе 359 г, что делает его удобным для переноски (устройство разрешено для перевозки в ручной клади самолетов).

Автоматически регулируется подача тока в зависимости от подключенного гаджета. Предусмотрен специальный режим низкого тока для безопасной зарядки наушников и смарт-часов. За безопасность отвечает 8-уровневая система защиты от перегрева, скачков напряжения, короткого замыкания и перезаряда.

Новинка будет доступна в трех цветах: черном (Obsidian Black), белом (Glacier White) и желтом (Amber Yellow).

Цена в Индии: 2799 рупий (около 1330 грн).

Ранее сообщалось, что повербанки будут без лития за счет новой технологии. Выставка CES 2026 отметилась важным анонсом в сфере аккумуляторов. Ранее твердотельные АКБ в реальных гаджетах считались далеким будущим. Но уже сейчас новый тип батарей появляется в коммерческих продуктах.