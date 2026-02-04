Підтримайте нас RU
Компактний повербанк на 20 000 мАг: що вміє недорога новинка Realme (фото)

Повербанк Realme 20 000 мАг
Повербанк Realme TechLife 45W 20 000 mAh Realme TechLife 45W 20 000 mAh | Фото: Realme

Realme випустила зовнішній акумулятор під суббрендом TechLife. Аксесуар, крім високої ємності, має підтримку швидкої зарядки і продуману ергономіку з інтегрованим кабелем.

Як повідомляє FoneArena, новинка позиціонується як універсальне рішення для зарядки смартфонів, планшетів і переносної електроніки.

Ємність акумулятора становить 20 000 мАг. Зарядка потужністю 45 Вт, за заявою виробника, на 30% швидша за стандартні для цього класу 33-ватні рішення.

Тести компанії показують вражаючу ефективність:

  • iPhone 16 можна зарядити понад 4 рази (50% заряду набирається за 26 хвилин).
  • Realme 15 Pro заряджається двічі (до 50% за 35 хвилин).
  • Навушники можна перезарядити до 15 разів.
Повербанк Realme TechLife 45W 20 000 мАг
Характеристики повербанка Realme TechLife 45W 20 000 mAh
Фото: Realme

Повербанк оснащений трьома виходами для одночасного підживлення трьох пристроїв: одним портом USB-A і двома USB-C (один з яких — вбудований двосторонній кабель). Цей кабель працює як на віддачу енергії, так і на зарядку самого акумулятора.

Зовні гаджет привертає увагу дизайном з 3D-прозорою оболонкою і цифровим дисплеєм, що відображає залишок заряду. Габарити становлять 119,6 × 70,8 × 30,8 мм при вазі 359 г, що робить його зручним для перенесення (пристрій дозволено для перевезення в ручній поклажі літаків).

Автоматично регулюється подача струму залежно від під'єднаного гаджета. Передбачено спеціальний режим низького струму для безпечного заряджання навушників і смарт-годинників. За безпеку відповідає 8-рівнева система захисту від перегріву, стрибків напруги, короткого замикання і перезарядження.

Новинка буде доступна в трьох кольорах: чорному (Obsidian Black), білому (Glacier White) і жовтому (Amber Yellow).

  • Ціна в Індії: 2799 рупій (близько 1330 грн).

Раніше повідомлялося, що повербанки будуть без літію завдяки новій технології. Виставка CES 2026 відзначилася важливим анонсом у сфері акумуляторів. Раніше твердотільні АКБ в реальних гаджетах вважалися далеким майбутнім. Але вже зараз новий тип батарей з'являється в комерційних продуктах.