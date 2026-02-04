Android появится на компьютерах: как выглядит новый конкурент ОС Windows 11 (фото)

Google cлучайно показала свою новую ОС. Утечка скриншотов и записи экрана демонстрирует, как Android будет выглядеть на экранах ноутбуков и компьютеров.

Проект этой операционной системы уже официально утвержден. Она разрабатывается под кодовым названием Aluminum OS и базируется на Android 16. Апдейт призван заменить актуальную Chrome OS на так называемых хромбуках. Инсайдерские снимки получены через отчет об ошибке в Chromium Issue Tracker, пишет 9to5Google.

Смесь macOS и ChromeOS

Судя по утекшим кадрам, Google радикально переработала верхнюю часть интерфейса. Статус-бар стал шире и теперь оптимизирован под большие мониторы. В левом углу отображаются время с секундами и дата. Правая часть панели напоминает привычные настольные системы: там разместились иконки Wi-Fi, заряда батареи, "колокольчик" уведомлений, индикатор языка ввода и кнопка вызова ИИ-помощника Gemini.

Управление окнами также приблизилось к стандартам десктопов. В правом верхнем углу приложений появились кнопки "свернуть", "на весь экран" и "закрыть", дизайн которых явно позаимствован у ChromeOS. При этом нижняя панель задач (Taskbar) осталась практически идентичной той, что используется в планшетной версии Android сейчас.

Так выглядит Aluminum OS: будущая реализация Android для ноутбуков и ПК Фото: 9to5Google

Полноценный браузер

Важнейшим нововведением стала поддержка расширений в браузере Google Chrome. В интерфейсе появилась характерная кнопка "пазла", которая до сих пор была эксклюзивом настольных версий браузера на Windows и macOS. Это может решить одну из главных проблем Android-планшетов — отсутствие полноценного веб-серфинга.

Примечательно, что Google тестирует новую систему на существующем железе: утечка произошла с ноутбука HP Elite Dragonfly Chromebook на базе процессора Intel Core 12-го поколения. Это подтверждает слухи о том, что компания планирует перевести свои ноутбуки с ChromeOS на адаптированную версию Android, чтобы навязать реальную конкуренцию Windows и macOS.

