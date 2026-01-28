Почему iPhone дороже смартфонов на Android: эксперты раскрыли причины

Устройства iPhone оценивают значительно выше, чем телефоны Android, что часто вызывает вопросы, ведь разница не всегда очевидна.

Даже воры в 2025 году вернули владельцу телефон, когда поняли, что это не iPhone. Издание BGR раскрыло причины, почему iPhone стоят значительно дороже моделей на Android.

Преступники знают, что ворованный разблокированный iPhone можно продать выгоднее, чем подержанное устройство Android того же года выпуска. Такое поведение преступников отражает интерес широкого потребителя, и не зря Apple является мировым лидером по количеству проданных телефонов.

Что формирует ценность iPhone?

Телефоны Android и iPhone будут предлагать подобную аппаратную производительность и программные функции, ведь оба развивались параллельно. Каждый из них может запускать те же программы и игры, хотя устройства Apple обычно получают преференции от разработчиков, которые создают программы для iPhone раньше Android.

Android не может догнать Apple в интересах потребителей, поскольку многие владельцы iPhone остаются верными бренду и вряд ли перейдут на другую платформу. Фотографии, приложения и другие данные хранятся в фирменном облачном хранилище, поэтому переход на Android будет значительно сложнее, чем на более новый iPhone.

Apple гарантирует, что iPhone сделан из высококачественных и прочных материалов, имеет длительное время автономной работы. Она также сама разрабатывает собственную операционную систему iOS и обещает не менее пяти лет обновлений, чтобы устройство хорошо сохраняло актуальность. Благодаря этому телефон может запускать большинство приложений из App Store, что делает iOS важной платформой для разработчиков.

Линейка iPhone 17 включает самые новые телефоны от Apple Фото: Скриншот

Кроме того, новые выпуски iOS доступны в тот же день на всех совместимых iPhone, в то время как одни смартфоны на Android получают обновления раньше других. iOS от Apple также предлагает несколько обязательных приложений, таких как iMessage и FaceTime.

Помимо программного обеспечения, Apple также контролирует аппаратное обеспечение с помощью своего специального чипа серии A. Это позволяет Apple настраивать производительность и эффективность iOS.

Отдельно Apple разработала большую экосистему устройств. Те, кто имеет iPhone, могут приобрести AirPods, Apple Watch, iPad и Mac, которые хорошо работают в паре со смартфоном.

Это позволяет компании удерживать высокие цены и даже повышать их. Например, самый дорогой iPhone 17 Pro Max с 1 ТБ встроенной памяти продают в Украине от 86 400 грн.

Почему смартфоны с Android дешевле

Некоторые производители ориентируются на тот же премиальный сегмент, что и iPhone, однако в лагере Android царит жесткая конкуренция. Любой может создать телефон на базе бесплатной системы Android, хорошим примером служит британская компания Nothing, которая выпустила первую модель в 2022 году.

Поставщики Android производят всевозможные устройства, которые принадлежат к разным ценовым категориям. Хотя новейший флагман Galaxy S от Samsung может стоить от 799 долларов, почти как iPhone, но большую популярность имеет более дешевая серия Galaxy A.

iPhone 16e (слева) и Samsung Galaxy A56 (справа) Фото: phonearena.com

Бренды, работающие с Android, привлекают внимание аппаратными инновациями, такими как улучшенные характеристики камеры. Но все поставщики Android имеют доступ к компонентной базе, например, большинство из них используют чипы Qualcomm Snapdragon для своих флагманских устройств или MediaTek для более дешевых моделей. Только Google имеет определенное преимущество, изготавливая чипы Tenzor для своих телефонов Pixel.

Поставщики телефонов при этом не контролируют саму операционную систему. Они могут разработать собственный интерфейс, такой как One UI от Samsung, но он устанавливается поверх Android, которую обновляет исключительно Google. Как результат, поставщики Android не могут адаптировать производительность ОС к аппаратному обеспечению, как это делает Apple.

Как результат, поставщики Android не могут позволить себе значительно повышать цены. Опытные покупатели Android всегда могут выбрать более дешевое устройство с подобными характеристиками у конкурента.

Ранее писали, что старые iPhone получили вторую жизнь. Apple выпустила обновление для iOS 12.5.8 для iPhone 5s и iPhone 6, которые снова стали актуальными.