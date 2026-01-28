Чому iPhone дорожчі за смартфони на Android: експерти розкрили причини

Пристрої iPhone оцінюють значно вище, ніж телефони Android, що часто викликає питання, адже різниця не завжди очевидна.

Навіть злодії у 2025 році повернули власнику телефон, коли зрозуміли, що це не iPhone. Видання BGR розкрило причини, чому iPhone коштують значно дорожче за моделі на Android.

Злочинці знають, що крадений розблокований iPhone можна продати вигідніше, ніж вживаний пристрій Android того ж року випуску. Така поведінка злочинців відображає інтерес широкого споживача, і не дарма Apple є світовим лідером за кількістю проданих телефонів.

Що формує цінність iPhone?

Телефони Android та iPhone пропонуватимуть подібну апаратну продуктивність та програмні функції, адже обидві розвивалися паралельно. Кожен з них може запускати ті самі програми та ігри, хоча пристрої Apple зазвичай отримують преференції від розробників, які створюють програми для iPhone раніше за Android.

Android не може наздогнати Apple в інтересах споживачів, оскільки багато власників iPhone залишаються вірними бренду та навряд чи перейдуть на іншу платформу. Фотографії, застосунки та інші дані зберігаються у фірмовому хмарному сховищі, тому перехід на Android буде значно складнішим, ніж на новіший iPhone.

Apple гарантує, що iPhone зроблений з високоякісних і міцних матеріалів, має тривалий час автономної роботи. Вона також сама розробляє власну операційну систему iOS і обіцяє щонайменше п'ять років оновлень, щоб пристрій добре зберігав актуальність. Завдяки цьому телефон може запускати більшість програм з App Store, що робить iOS важливою платформою для розробників.

Лінійка iPhone 17 включає найновіші телефони від Apple Фото: Скриншот

Крім того, нові випуски iOS доступні того ж дня на всіх сумісних iPhone, тоді як одні смартфони на Android отримують оновлення раніше за інших. iOS від Apple також пропонує кілька обов'язкових програм, таких як iMessage та FaceTime.

Окрім програмного забезпечення, Apple також контролює апаратне забезпечення за допомогою свого спеціального чіпа серії A. Це дозволяє Apple налаштовувати продуктивність та ефективність iOS.

Окремо Apple розробила велику екосистему пристроїв. Ті, хто має iPhone, можуть придбати AirPods, Apple Watch, iPad та Mac, які добре працюють у парі зі смартфоном.

Це дозволяє компанії утримувати високі ціни та навіть підвищувати їх. Наприклад, найдорожчий iPhone 17 Pro Max з 1 ТБ вбудованої пам'яті продають в Україні від 86 400 грн.

Чому смартфони з Android дешевші

Деякі виробники орієнтуються на той же преміальний сегмент, що і iPhone, однак у таборі Android панує жорстка конкуренція. Будь-хто може створити телефон на базі безкоштовної системи Android, хорошим прикладом служить британська компанія Nothing, яка випустила першу модель у 2022 році.

Постачальники Android виробляють всілякі пристрої, які належать до різних цінових категорій. Хоча найновіший флагман Galaxy S від Samsung може коштувати від 799 доларів, майже як iPhone, але більшу популярність має дешевша серія Galaxy A.

iPhone 16e (ліворуч) та Samsung Galaxy A56 (праворуч) Фото: phonearena.com

Бренди, які працюють з Android, привертають увагу апаратними інноваціями, такими як покращені характеристики камери. Але всі постачальники Android мають доступ до компонентної бази, наприклад, більшість з них використовують чіпи Qualcomm Snapdragon для своїх флагманських пристроїв або MediaTek для дешевших моделей. Лише Google має певну перевагу, виготовляючи чіпи Tenzor для своїх телефонів Pixel.

Постачальники телефонів при цьому не контролюють саму операційну систему. Вони можуть розробити власний інтерфейс, такий як One UI від Samsung, але він встановлюється поверх Android, яку оновлює виключно Google. Як результат, постачальники Android не можуть адаптувати продуктивність ОС до апаратного забезпечення, як це робить Apple.

Як результат, постачальники Android не можуть дозволити собі значно підвищувати ціни. Досвідчені покупці Android завжди можуть вибрати дешевший пристрій з подібними характеристиками у конкурента.

