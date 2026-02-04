Android з'явиться на комп'ютерах: який вигляд має новий конкурент ОС Windows 11 (фото)

Google випадково показала свою нову ОС. Витік скріншотів і запису екрана демонструє, який вигляд Android матиме на екранах ноутбуків і комп'ютерів.

Проект цієї операційної системи вже офіційно затверджено. Вона розробляється під кодовою назвою Aluminum OS і базується на Android 16. Апдейт покликаний замінити актуальну Chrome OS на так званих хромбуках. Інсайдерські знімки отримані через звіт про помилку в Chromium Issue Tracker, пише 9to5Google.

Суміш macOS і ChromeOS

Судячи з просочилися кадрів, Google радикально переробила верхню частину інтерфейсу. Статус-бар став ширшим і тепер оптимізований під великі монітори. У лівому кутку відображаються час із секундами і дата. Права частина панелі нагадує звичні настільні системи: там розмістилися іконки Wi-Fi, заряду батареї, "дзвіночок" сповіщень, індикатор мови введення і кнопка виклику ШІ-помічника Gemini.

Управління вікнами також наблизилося до стандартів десктопів. У правому верхньому кутку додатків з'явилися кнопки "згорнути", "на весь екран" і "закрити", дизайн яких явно запозичений у ChromeOS. При цьому нижня панель завдань (Taskbar) залишилася практично ідентичною тій, що використовується в планшетній версії Android зараз.

Так виглядає Aluminum OS: майбутня реалізація Android для ноутбуків і ПК Фото: 9to5Google

Повноцінний браузер

Найважливішим нововведенням стала підтримка розширень у браузері Google Chrome. В інтерфейсі з'явилася характерна кнопка "пазла", яка досі була ексклюзивом настільних версій браузера на Windows і macOS. Це може вирішити одну з головних проблем Android-планшетів — відсутність повноцінного веб-серфінгу.

Примітно, що Google тестує нову систему на наявному залізі: витік стався з ноутбука HP Elite Dragonfly Chromebook на базі процесора Intel Core 12-го покоління. Це підтверджує чутки про те, що компанія планує перевести свої ноутбуки з ChromeOS на адаптовану версію Android, щоб нав'язати реальну конкуренцію Windows і macOS.

