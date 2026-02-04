Китайский смартфон внезапно превзошел iPhone: обзор Xiaomi 17 Ultra (фото)

В модели Xiaomi 17 Ultra by Leica инженеры переработали подход к мобильной фотографии, превратив смартфон в подобие профессиональной камеры.

Издания GSMArena и Gizmochina протестировали новинку и выяснили, удалось ли китайскому техногиганту создать идеальный камерофон.

Дизайн

Внешне смартфон копирует эстетику фотоаппаратов Leica серии M. Задняя панель разделена на две части: гладкий пластик и текстурированную экокожу, что не только стильно выглядит, но и улучшает хват. Главной фишкой стал огромный круглый блок камер с вращающимся безелем. С его помощью можно управлять зумом, экспозицией или запускать камеру. Однако реализация подкачала: кольцо вращается слишком легко, вызывая ложные срабатывания, из-за чего многие обозреватели предпочли его отключить.

Задняя панель Xiaomi 17 Ultra by Leica Фото: gsmarena.com

Камеры

Xiaomi 17 Ultra делает ставку на художественность снимков. Новый режим Leica Essential приглушает яркие участки и добавляет пленочное зерно, создавая драматичный эффект.

Основная камера (50 Мп, 1"): Лидер в своем классе. Снимки отличаются широким динамическим диапазоном, естественной цветопередачей и отличной детализацией даже ночью.

Лидер в своем классе. Снимки отличаются широким динамическим диапазоном, естественной цветопередачей и отличной детализацией даже ночью. Телеобъектив (200 Мп): Инновационный модуль с плавным оптическим зумом от 3,2x до 4,3x заменил два отдельных телевика. Качество портретов на высоте, но макросъемка пострадала — минимальная дистанция фокусировки увеличилась до 26 см.

Инновационный модуль с плавным оптическим зумом от 3,2x до 4,3x заменил два отдельных телевика. Качество портретов на высоте, но макросъемка пострадала — минимальная дистанция фокусировки увеличилась до 26 см. Сверхширик (50 Мп): Несмотря на не самый топовый сенсор, выдает резкие кадры и поддерживает макро на расстоянии 5 см.

Несмотря на не самый топовый сенсор, выдает резкие кадры и поддерживает макро на расстоянии 5 см. Видео: Поддержка 8K и технологии LOFIC улучшила динамический диапазон, но стабилизация основной камеры уступает iPhone 17 Pro Max — при ходьбе заметны подергивания.

Дисплей Xiaomi 17 Ultra by Leica Фото: gsmarena.com

Экран и "железо"

6,9-дюймовый плоский AMOLED-дисплей стал больше, но немного потерял в разрешении по сравнению с предшественником (1200x2608 точек). Яркость в авторежиме достигает впечатляющих 3790 нит, что делает матрицу читаемой в любых условиях.

Внутри установлен мощнейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон легко справляется с тяжелыми играми вроде Honkai: Star Rail, удерживая стабильные 60 FPS без перегрева, чем выгодно отличается от обычной Pro-версии.

Автономность и выводы

Батарея на 6800 мАч обеспечивает уверенный день активной работы. Зарядка мощностью 90 Вт восполняет 100% энергии за 56 минут. Беспроводная зарядка стала медленнее (50 Вт против 80 Вт у прошлой модели), зато появилась мощная реверсивная зарядка на 22,5 Вт.

Вердикт экспертов: Xiaomi 17 Ultra by Leica — один из самых передовых, если не лучший камерофон на рынке, который дарит уникальный опыт съемки. Однако высокая цена (ожидается выше 1500 евро в Европе) и спорная эргономика поворотного кольца способны отпугнуть массового покупателя.

