Китайський смартфон раптово перевершив iPhone: огляд Xiaomi 17 Ultra (фото)

У моделі Xiaomi 17 Ultra by Leica інженери переробили підхід до мобільної фотографії, перетворивши смартфон на подобу професійної камери.

Видання GSMArena і Gizmochina протестували новинку і з'ясували, чи вдалося китайському техногіганту створити ідеальний камерофон.

Дизайн

Зовні смартфон копіює естетику фотоапаратів Leica серії M. Задня панель розділена на дві частини: гладкий пластик і текстуровану екошкіру, що не тільки має стильний вигляд, а й покращує хват. Головною фішкою став величезний круглий блок камер з обертовим безелем. З його допомогою можна керувати зумом, експозицією або запускати камеру. Однак реалізація підкачала: кільце обертається занадто легко, викликаючи помилкові спрацьовування, через що багато оглядачів вважали за краще його відключити.

Задня панель Xiaomi 17 Ultra by Leica 17 Ultra by Leica Фото: gsmarena.com

Камери

Xiaomi 17 Ultra робить ставку на художність знімків. Новий режим Leica Essential приглушує яскраві ділянки і додає плівкове зерно, створюючи драматичний ефект.

Основна камера (50 Мп, 1"): Лідер у своєму класі. Знімки вирізняються широким динамічним діапазоном, природним перенесенням кольорів і відмінною деталізацією навіть уночі.

Лідер у своєму класі. Знімки вирізняються широким динамічним діапазоном, природним перенесенням кольорів і відмінною деталізацією навіть уночі. Телеоб'єктив (200 Мп): Інноваційний модуль із плавним оптичним зумом від 3,2x до 4,3x замінив два окремі телевіки. Якість портретів на висоті, але макрозйомка постраждала — мінімальна дистанція фокусування збільшилася до 26 см.

Інноваційний модуль із плавним оптичним зумом від 3,2x до 4,3x замінив два окремі телевіки. Якість портретів на висоті, але макрозйомка постраждала — мінімальна дистанція фокусування збільшилася до 26 см. Надширик (50 Мп): Незважаючи на не самий топовий сенсор, видає різкі кадри і підтримує макро на відстані 5 см.

Незважаючи на не самий топовий сенсор, видає різкі кадри і підтримує макро на відстані 5 см. Відео: Підтримка 8K і технології LOFIC поліпшила динамічний діапазон, але стабілізація основної камери поступається iPhone 17 Pro Max — при ходьбі помітні посмикування.

Дисплей Xiaomi 17 Ultra by Leica Фото: gsmarena.com

Екран і "залізо"

6,9-дюймовий плоский AMOLED-дисплей став більшим, але трохи втратив у роздільній здатності порівняно з попередником (1200x2608 точок). Яскравість в авторежимі досягає вражаючих 3790 ніт, що робить матрицю читабельною в будь-яких умовах.

Усередині встановлений найпотужніший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 16 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон легко справляється з важкими іграми на кшталт Honkai: Star Rail, утримуючи стабільні 60 FPS без перегріву, чим вигідно відрізняється від звичайної Pro-версії.

Автономність і висновки

Батарея на 6800 мАг забезпечує впевнений день активної роботи. Зарядка потужністю 90 Вт заповнює 100% енергії за 56 хвилин. Бездротова зарядка стала повільнішою (50 Вт проти 80 Вт у минулої моделі), зате з'явилася потужна реверсивна зарядка на 22,5 Вт.

Вердикт експертів: Xiaomi 17 Ultra by Leica — один з найбільш передових, якщо не найкращий камерофон на ринку, який дарує унікальний досвід зйомки. Однак висока ціна (очікується вище 1500 євро в Європі) і спірна ергономіка поворотного кільця здатні відлякати масового покупця.

