Китайський смартфон раптово перевершив iPhone: огляд Xiaomi 17 Ultra (фото)
У моделі Xiaomi 17 Ultra by Leica інженери переробили підхід до мобільної фотографії, перетворивши смартфон на подобу професійної камери.
Видання GSMArena і Gizmochina протестували новинку і з'ясували, чи вдалося китайському техногіганту створити ідеальний камерофон.
Дизайн
Зовні смартфон копіює естетику фотоапаратів Leica серії M. Задня панель розділена на дві частини: гладкий пластик і текстуровану екошкіру, що не тільки має стильний вигляд, а й покращує хват. Головною фішкою став величезний круглий блок камер з обертовим безелем. З його допомогою можна керувати зумом, експозицією або запускати камеру. Однак реалізація підкачала: кільце обертається занадто легко, викликаючи помилкові спрацьовування, через що багато оглядачів вважали за краще його відключити.
Камери
Xiaomi 17 Ultra робить ставку на художність знімків. Новий режим Leica Essential приглушує яскраві ділянки і додає плівкове зерно, створюючи драматичний ефект.
- Основна камера (50 Мп, 1"): Лідер у своєму класі. Знімки вирізняються широким динамічним діапазоном, природним перенесенням кольорів і відмінною деталізацією навіть уночі.
- Телеоб'єктив (200 Мп): Інноваційний модуль із плавним оптичним зумом від 3,2x до 4,3x замінив два окремі телевіки. Якість портретів на висоті, але макрозйомка постраждала — мінімальна дистанція фокусування збільшилася до 26 см.
- Надширик (50 Мп): Незважаючи на не самий топовий сенсор, видає різкі кадри і підтримує макро на відстані 5 см.
- Відео: Підтримка 8K і технології LOFIC поліпшила динамічний діапазон, але стабілізація основної камери поступається iPhone 17 Pro Max — при ходьбі помітні посмикування.
Екран і "залізо"
6,9-дюймовий плоский AMOLED-дисплей став більшим, але трохи втратив у роздільній здатності порівняно з попередником (1200x2608 точок). Яскравість в авторежимі досягає вражаючих 3790 ніт, що робить матрицю читабельною в будь-яких умовах.
Усередині встановлений найпотужніший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 16 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон легко справляється з важкими іграми на кшталт Honkai: Star Rail, утримуючи стабільні 60 FPS без перегріву, чим вигідно відрізняється від звичайної Pro-версії.
Автономність і висновки
Батарея на 6800 мАг забезпечує впевнений день активної роботи. Зарядка потужністю 90 Вт заповнює 100% енергії за 56 хвилин. Бездротова зарядка стала повільнішою (50 Вт проти 80 Вт у минулої моделі), зате з'явилася потужна реверсивна зарядка на 22,5 Вт.
Вердикт експертів: Xiaomi 17 Ultra by Leica — один з найбільш передових, якщо не найкращий камерофон на ринку, який дарує унікальний досвід зйомки. Однак висока ціна (очікується вище 1500 євро в Європі) і спірна ергономіка поворотного кільця здатні відлякати масового покупця.
Раніше наводили огляд Poco M8 Pro — потужного "середняка" Xiaomi з батареєю 6500 мАг. Новий смартфон Poco M8 Pro протестували журналісти. Модель робить ставку на величезний акумулятор, яскравий дисплей і надійний корпус.