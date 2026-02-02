Потужний "середняк" Xiaomi з батареєю 6500 мАг: огляд Poco M8 Pro (фото)

Новий смартфон Poco M8 Pro протестували журналісти. Модель робить ставку на величезний акумулятор, яскравий дисплей і надійний корпус.

Як пише GSMArena, новинка багато в чому повторює характеристики Redmi Note 15 Pro+, але пропонується за привабливішою ціною.

Дизайн і дисплей

Зовні смартфон виділяється двоколірним оформленням задньої панелі і блоком камер з чотирма об'єктивами. Корпус отримав вражаючий захист: заявлено стандарт IP69K, що дає змогу витримувати мийку під високим тиском. Лицьова частина прикрита міцним склом Gorilla Glass Victus 2. Товщина апарата становить лише 8,2 мм при вазі 207 грамів. Основний матеріал — пластик, втім, для ударостійкості це плюс.

Екран являє собою 6,83-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 1,5K (2772х1280), частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision. Варто відзначити 68 млрд кольорів і високу ШІМ-герцовку 3840 Гц для захисту очей. У тестах панель показала відмінну читабельність на сонці, видаючи до 1435 ніт в автоматичному режимі. Словом, матриця майже безкомпромісна, особливо для середнього сегмента.

Дисплей Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Процесор і автономність

У Poco M8 Pro використовується 4-нанометровий чипсет середнього рівня Snapdragon 7s Gen 4. Загалом це пристойне рішення, якого з лишком вистачає для спритної роботи в повсякденних завданнях. Число балів в AnTuTu — 817 222. Зафіксували відмінну стабільність у стрес-тестах: немає перегріву або скидання частот під тривалим навантаженням. Оперативної пам'яті 8/12 ГБ, вбудованої (UFS 2.2) — 256 або 512 ГБ.

Головним козирем новинки став акумулятор ємністю 6500 мАг. У тесті активної експлуатації телефон протримався понад 16 годин, випередивши багатьох конкурентів. Підтримка зарядки потужністю 100 Вт дає змогу поповнити запас енергії з 0 до 100% всього за 47 хвилин. Також присутня корисна функція реверсивної зарядки потужністю 22,5 Вт для підживлення інших гаджетів. На жаль, адаптер живлення відсутній у комплекті, але продається окремо приблизно за 2000 грн.

Камера та висновки

Основна камера на 50 Мп із сенсором OmniVision OVX8000 і оптичною стабілізацією показала гідні результати. Денні та нічні знімки радують широким динамічним діапазоном і приємною передачею кольору. Однак допоміжні модулі виявилися слабшими: 8-мегапіксельний надширик видає м'яку картинку, а 32-мегапіксельна фронталка забезпечує лише середню якість селфі.

Poco M8 Pro та аксесуари Фото: gsmarena.com

Оглядачі підсумовують: M8 Pro вийшов сильною пропозицією у своєму ціновому діапазоні. Тут все на місці: міцний корпус, якісний OLED-екран, ємна АКБ, гучні стереодинаміки з Dolby Atmos, солідна швидкодія. До мінусів експерти віднесли відсутність слота для карт пам'яті microSD і велику кількість вбудованої реклами в оболонці HyperOS.

Крім того, гаджет, на жаль, поставляється з прошивкою HyperOS 2 і Android 15, коли вже доступна новіша HyperOS на базі Android 16. Виробник, тим не менш, обіцяє ще 4 номерних оновлення ОС, що забезпечить стабільну роботу на найближчі роки.

Ціна Poco M8 Pro 5G 8/256 ГБ в Україні — 14 999 грн.

Раніше повідомлялося, що цим телефонам Xiaomi залишилося "жити" 1 місяць. Став відомий повний список пристроїв Xiaomi, POCO, REDMI, в якому йдеться про оновлення терміну служби станом на лютий 2026 року.