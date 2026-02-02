Мощный "середняк" Xiaomi с батареей 6500 мАч: обзор Poco M8 Pro (фото)

Новый смартфон Poco M8 Pro протестировали журналисты. Модель делает ставку на огромный аккумулятор, яркий дисплей и надежный корпус.

Как пишет GSMArena, новинка во многом повторяет характеристики Redmi Note 15 Pro+, но предлагается по более привлекательной цене.

Дизайн и дисплей

Внешне смартфон выделяется двухцветным оформлением задней панели и блоком камер с четырьмя объективами. Корпус получил впечатляющую защиту: заявлен стандарт IP69K, позволяющий выдерживать мойку под высоким давлением. Лицевая часть прикрыта прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Толщина аппарат составляет всего 8,2 мм при весе 207 граммов. Основной материал — пластик, впрочем, для ударостойкости это плюс.

Экран представляет собой 6,83-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 1,5K (2772х1280), частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Стоит отметить 68 млрд цветов и высокую ШИМ-герцовку 3840 Гц для защиты глаз. В тестах панель показала отличную читаемость на солнце, выдавая до 1435 нит в автоматическом режиме. Словом, матрица почти бескомпромиссная, особенно для среднего сегмента.

Дисплей Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Процессор и автономность

В Poco M8 Pro используется 4-нанометровый чипсет среднего уровня Snapdragon 7s Gen 4. В целом это приличное решение, которого с лихвой хватает для шустрой работы в повседневных задачах. Число баллов в AnTuTu — 817 222. Зафиксировали отличную стабильность в стресс-тестах: нет перегрева или сброса частот под длительной нагрузкой. Оперативной памяти 8/12 ГБ, встроенной (UFS 2.2) — 256 либо 512 ГБ.

Главным козырем новинки стал аккумулятор емкостью 6500 мАч. В тесте активной эксплуатации телефон продержался свыше 16 часов, опередив многих конкурентов. Поддержка зарядки мощностью 100 Вт позволяет восполнить запас энергии с 0 до 100% всего за 47 минут. Также присутствует полезная функция реверсивной зарядки мощностью 22,5 Вт для подпитки других гаджетов. Увы, адаптер питания отсутствует в комплекте, но продается отдельно примерно за 2000 грн.

Камера и выводы

Основная камера на 50 Мп с сенсором OmniVision OVX8000 и оптической стабилизацией показала достойные результаты. Дневные и ночные снимки радуют широким динамическим диапазоном и приятной цветопередачей. Однако вспомогательные модули оказались слабее: 8-мегапиксельный сверхширик выдает мягкую картинку, а 32-мегапиксельная фронталка обеспечивает лишь среднее качество селфи.

Poco M8 Pro и аксессуары Фото: gsmarena.com

Обозреватели подытоживают: M8 Pro получился сильным предложением в своем ценовом диапазоне. Здесь все на месте: прочный корпус, качественный OLED-экран, емкая АКБ, громкие стереодинамики с Dolby Atmos, солидное быстродействие. К минусам эксперты отнесли отсутствие слота для карт памяти microSD и обилие встроенной рекламы в оболочке HyperOS.

Кроме того, гаджет, к сожалению, поставляется с прошивкой HyperOS 2 и Android 15, когда уже доступна более новая HyperOS на базе Android 16. Производитель, тем не менее, обещает еще 4 номерных обновления ОС, что обеспечит стабильную работу на ближайшие годы.

Цена Poco M8 Pro 5G 8/256 ГБ в Украине — 14 999 грн.

Ранее сообщалось, что этим телефонам Xiaomi осталось "жить" 1 месяц. Стал известен полный список устройств Xiaomi, POCO, REDMI, в котором идет речь об обновлении срока службы по состоянию на февраль 2026 года.