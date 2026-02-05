Эти смартфоны удовлетворили 99% покупателей: топ-10 моделей по результатам тестирования

Эксперты выложили рейтинг Android-смартфонов за январь 2026 года, составленный по проценту удовлетворенных владельцев.

В отличие от тестов производительности, этот список формируется исключительно на основе реальных отзывов владельцев, которые оценивают свои гаджеты в приложении. Как сообщает AnTuTu, в прошедшем месяце лидер рейтинга получил почти 100% положительных оценок.

Стоит учитывать, что список составлен на основе данных китайских потребителей. Первое место с результатом 99,99% занял флагман Nubia Z80 Ultra. Аналитики называют этот аппарат "мечтой энтузиастов".

Его секрет кроется в уникальном сочетании характеристик: смартфон оснащен полностью плоским экраном без вырезов (фронтальная камера спрятана под дисплеем), имеет интересный дизайн с прямыми углами и топовую начинку. Устройство оснащается чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и емким аккумулятором 7200 мАч. Такая комбинация эстетики, мощи и автономности не оставила пользователей равнодушными.

Рейтинг Android-смартфонов по удовлетворенности пользователей от AnTuTu Фото: gsmarena.com

Вторую и третью строчки рейтинга заняли смартфоны серии Mate 70. "Серебро" досталось Huawei Mate 70 Pro+ с рейтингом 98,46%. Пользователи высоко оценили его сбалансированность: отличный 6,9-дюймовый LTPO OLED, мощный чип Kirin 9020 и продвинутая система камер.

Замыкает тройку лидеров Huawei Mate 70 Pro Premium (Youxiang Edition) с результатом 98,42%. Эта версия практически идентична модели Pro, но использует слегка "придушенный" по частотам процессор Kirin 9020A. Популярность модели объясняется просто: она была в наличии в магазинах (в отличие от дефицитного Pro+) и стоила на 300 юаней дешевле, при этом разница в реальной эксплуатации оказалась незаметной.

Топ-10 смартфонов (январь 2026):

Nubia Z80 Ultra (99,99%)

(99,99%) Huawei Mate 70 Pro+ (98,46%)

(98,46%) Huawei Mate 70 Pro Premium (98,42%)

(98,42%) OPPO K13 Turbo 5G (97,22%)

(97,22%) Honor 400 Pro (95,38%)

(95,38%) OPPO Find X8 Ultra (95,32%)

(95,32%) OnePlus Ace 6 (94,8%)

(94,8%) Huawei Mate 70 Pro (94,78%)

(94,78%) realme GT8 Pro (94,43%)

(94,43%) vivo X300 Pro (94,35%)

Ранее обнародовали список самых мощных смартфонов среднего класса. Конкуренция в среднем сегменте смартфонов все усиливается. Бренды предлагают почти топовую производительность по доступной цене. Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий топ таких гаджетов.