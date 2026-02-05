Ці смартфони задовольнили 99% покупців: топ-10 моделей за результатами тестування

Експерти виклали рейтинг Android-смартфонів за січень 2026 року, складений за відсотком задоволених власників.

На відміну від тестів продуктивності, цей список формується виключно на основі реальних відгуків власників, які оцінюють свої гаджети в додатку. Як повідомляє AnTuTu, минулого місяця лідер рейтингу отримав майже 100% позитивних оцінок.

Варто враховувати, що список складено на основі даних китайських споживачів. Перше місце з результатом 99,99% посів флагман Nubia Z80 Ultra. Аналітики називають цей апарат "мрією ентузіастів".

Його секрет криється в унікальному поєднанні характеристик: смартфон оснащений повністю плоским екраном без вирізів (фронтальна камера захована під дисплеєм), має цікавий дизайн з прямими кутами і топову начинку. Пристрій оснащується чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 і ємним акумулятором 7200 мАг. Така комбінація естетики, потужності та автономності не залишила користувачів байдужими.

Рейтинг Android-смартфонів за задоволеністю користувачів від AnTuTu Фото: gsmarena.com

Другий і третій рядки рейтингу посіли смартфони серії Mate 70. "Срібло" дісталося Huawei Mate 70 Pro+ з рейтингом 98,46%. Користувачі високо оцінили його збалансованість: відмінний 6,9-дюймовий LTPO OLED, потужний чіп Kirin 9020 і просунута система камер.

Замикає трійку лідерів Huawei Mate 70 Pro Premium (Youxiang Edition) з результатом 98,42%. Ця версія практично ідентична моделі Pro, але використовує злегка "придушений" за частотами процесор Kirin 9020A. Популярність моделі пояснюється просто: вона була в наявності в магазинах (на відміну від дефіцитного Pro+) і коштувала на 300 юанів дешевше, при цьому різниця в реальній експлуатації виявилася непомітною.

Топ-10 смартфонів (січень 2026):

Nubia Z80 Ultra (99,99%)

(99,99%) Huawei Mate 70 Pro+ (98,46%)

(98,46%) Huawei Mate 70 Pro Premium (98,42%)

(98,42%) OPPO K13 Turbo 5G (97,22%)

(97,22%) Honor 400 Pro (95,38%)

(95,38%) OPPO Find X8 Ultra (95,32%)

(95,32%) OnePlus Ace 6 (94,8%)

(94,8%) Huawei Mate 70 Pro (94,78%)

(94,78%) realme GT8 Pro (94,43%)

(94,43%) vivo X300 Pro (94,35%)

Раніше оприлюднили список найпотужніших смартфонів середнього класу. Конкуренція в середньому сегменті смартфонів дедалі посилюється. Бренди пропонують майже топову продуктивність за доступною ціною. Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий топ таких гаджетів.