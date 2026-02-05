Ці смартфони задовольнили 99% покупців: топ-10 моделей за результатами тестування
Експерти виклали рейтинг Android-смартфонів за січень 2026 року, складений за відсотком задоволених власників.
На відміну від тестів продуктивності, цей список формується виключно на основі реальних відгуків власників, які оцінюють свої гаджети в додатку. Як повідомляє AnTuTu, минулого місяця лідер рейтингу отримав майже 100% позитивних оцінок.
Варто враховувати, що список складено на основі даних китайських споживачів. Перше місце з результатом 99,99% посів флагман Nubia Z80 Ultra. Аналітики називають цей апарат "мрією ентузіастів".
Його секрет криється в унікальному поєднанні характеристик: смартфон оснащений повністю плоским екраном без вирізів (фронтальна камера захована під дисплеєм), має цікавий дизайн з прямими кутами і топову начинку. Пристрій оснащується чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 і ємним акумулятором 7200 мАг. Така комбінація естетики, потужності та автономності не залишила користувачів байдужими.
Другий і третій рядки рейтингу посіли смартфони серії Mate 70. "Срібло" дісталося Huawei Mate 70 Pro+ з рейтингом 98,46%. Користувачі високо оцінили його збалансованість: відмінний 6,9-дюймовий LTPO OLED, потужний чіп Kirin 9020 і просунута система камер.
Замикає трійку лідерів Huawei Mate 70 Pro Premium (Youxiang Edition) з результатом 98,42%. Ця версія практично ідентична моделі Pro, але використовує злегка "придушений" за частотами процесор Kirin 9020A. Популярність моделі пояснюється просто: вона була в наявності в магазинах (на відміну від дефіцитного Pro+) і коштувала на 300 юанів дешевше, при цьому різниця в реальній експлуатації виявилася непомітною.
Топ-10 смартфонів (січень 2026):
- Nubia Z80 Ultra (99,99%)
- Huawei Mate 70 Pro+ (98,46%)
- Huawei Mate 70 Pro Premium (98,42%)
- OPPO K13 Turbo 5G (97,22%)
- Honor 400 Pro (95,38%)
- OPPO Find X8 Ultra (95,32%)
- OnePlus Ace 6 (94,8%)
- Huawei Mate 70 Pro (94,78%)
- realme GT8 Pro (94,43%)
- vivo X300 Pro (94,35%)
Раніше оприлюднили список найпотужніших смартфонів середнього класу. Конкуренція в середньому сегменті смартфонів дедалі посилюється. Бренди пропонують майже топову продуктивність за доступною ціною. Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий топ таких гаджетів.