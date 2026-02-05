Первый в мире кремний-углеродный повербанк от Xiaomi стоит всего 50 долларов (фото)

Xiaomi показала внешний аккумулятор UltraThin, который выделяется рекордной компактностью благодаря применению инновационной "химии".

Как сообщает журналист Content Review, новинка использует кремний-углеродную батарею, позволяющую кардинально уменьшить габариты устройства без потери емкости.

Габариты и функции

Особенность аксессуара — толщина всего 6 мм при весе менее 100 грамм. Это один из самых компактных магнитных аксессуаров на рынке. Чтобы АКБ не перегревалась в столь тонком корпусе, инженеры использовали алюминий, стекловолокно и графитовый лист для эффективного отвода тепла.

Несмотря на наличие магнитного крепления, повербанк ориентирован в первую очередь на Android-экосистему бренда. Для Xiaomi 17 доступна максимальная мощность беспроводной зарядки 15 Вт. Для iPhone устройство работает по старому протоколу Qi первого поколения, выдавая всего 7,5 Вт. Поддержки современного стандарта Qi2 или быстрой зарядки MagSafe здесь нет.

Номинальная емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Однако эксперты предупреждают: из-за потерь при беспроводной передаче энергии до батареи смартфона дойдет лишь около 60% этого объема. Этого не хватит для полной зарядки современного флагмана, но достаточно, чтобы продлить время его работы.

Для тех, кому важна скорость, предусмотрен порт USB-C: через него "банка" способна выдавать мощность 22,5 Вт, что решает проблему медленной зарядки.

Цена Xiaomi PowerBank UltraThin составляет 50 долларов. На данный момент это тестовое поколение, которое официально продается только в Японии. Тем не менее это примечательная демонстрация новой кремниево-углеродной технологии в массовом повербанке.

Не исключено, что в будущем будут производить и более емкие решения, которые cтанут намного тоньше привычных литий-ионных аналогов без кремния. К тому же элементы Si/C обладают повышенной морозостойкостью.

Ранее сообщалось про новый компактный повербанк на 20 000 мАч. Realme выпустила внешний аккумулятор под суббрендом TechLife. Аксессуар, помимо высокой емкости, обладает поддержкой быстрой зарядки и продуманной эргономикой с интегрированным кабелем.