Перший у світі кремній-вуглецевий повербанк від Xiaomi коштує всього 50 доларів (фото)

Xiaomi показала зовнішній акумулятор UltraThin, який виділяється рекордною компактністю завдяки застосуванню інноваційної "хімії".

Як повідомляє журналіст Content Review, новинка використовує кремній-вуглецеву батарею, що дає змогу кардинально зменшити габарити пристрою без втрати ємності.

Габарити та функції

Особливість аксесуара — товщина всього 6 мм при вазі менше ніж 100 грамів. Це один із найкомпактніших магнітних аксесуарів на ринку. Щоб АКБ не перегрівалася в такому тонкому корпусі, інженери використовували алюміній, скловолокно і графітовий лист для ефективного відведення тепла.

Незважаючи на наявність магнітного кріплення, повербанк орієнтований насамперед на Android-екосистему бренду. Для Xiaomi 17 доступна максимальна потужність бездротової зарядки 15 Вт. Для iPhone пристрій працює за старим протоколом Qi першого покоління, видаючи всього 7,5 Вт. Підтримки сучасного стандарту Qi2 або швидкої зарядки MagSafe тут немає.

Номінальна ємність акумулятора становить 5000 мАг. Однак експерти попереджають: через втрати під час бездротової передачі енергії до батареї смартфона дійде лише близько 60% цього обсягу. Цього не вистачить для повної зарядки сучасного флагмана, але достатньо, щоб продовжити час його роботи.

Для тих, кому важлива швидкість, передбачено порт USB-C: через нього "банка" здатна видавати потужність 22,5 Вт, що вирішує проблему повільної зарядки.

Ціна Xiaomi PowerBank UltraThin становить 50 доларів. На даний момент це тестове покоління, яке офіційно продається тільки в Японії. Проте це примітна демонстрація нової кремнієво-вуглецевої технології в масовому повербанку.

Не виключено, що в майбутньому вироблятимуть і більш ємні рішення, які стануть набагато тоншими за звичні літій-іонні аналоги без кремнію. До того ж елементи Si/C мають підвищену морозостійкість.

Раніше повідомлялося про новий компактний повербанк на 20 000 мАг. Realme випустила зовнішній акумулятор під суббрендом TechLife. Аксесуар, крім високої ємності, має підтримку швидкої зарядки і продуману ергономіку з інтегрованим кабелем.