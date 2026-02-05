Очень популярные смартфоны резко подорожают: в чем причина роста цен (фото)

До официального релиза Samsung Galaxy S26 осталось всего несколько недель. Отчет Dealabs предполагает, что большинство моделей в предстоящей линейке будут выпущены по более высоким ценам, чем в прошлом году в Европе.

В новом отчете аналитической компании Dealabs утверждается, что цены на все модели серии, включая Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, вырастут, пишет gizmochina.com.

Ожидаемые цены на Galaxy S26 и S26 Plus

Согласно утечке, стандартный Galaxy S26 с 256 ГБ памяти может стоить от 999 евро против стоимости Galaxy S25 в 959 евро. Само по себе повышение не является резким, но оно усиливает ощущение того, что базовый флагман Samsung постепенно приближается к четырехзначной цене по всему модельному ряду.

По сообщениям, цена Galaxy S26 Plus с 256 ГБ памяти составит 1269 евро, что выше прошлогодней цены в 1169 евро. Стоимость вариантов с большим объемом памяти также может вырасти. Galaxy S26 с 512 ГБ памяти, как ожидается, будет стоить 1199 евро, а Galaxy S26+ с 512 ГБ памяти может достичь 1469 евро.

Смартфоны Samsung Galaxy S26 будут стоить дороже предыдущих моделей Фото: androidpolice.com

Ожидаемая цена Galaxy S26 Ultra

Что касается S26 Ultra, то базовая версия с 256 ГБ памяти, как ожидается, останется по той же цене в 1469 евро, что и Galaxy S25 Ultra. Однако варианты с большим объемом памяти, как сообщается, будут дороже.

Цена Ultra с 512 ГБ может вырасти до 1669 евро, а версия с 1 ТБ может стоить до 1969 евро. В отчете также утверждается, что Samsung может полностью отказаться от варианта с 128 ГБ памяти для Galaxy S26 и S26+ в Европе.

Что касается причин роста цен, наиболее вероятным объяснением является увеличение стоимости комплектующих. Чипы, память и другие ключевые компоненты не стали дешевле, и Samsung не застрахован от этого давления.

Тем не менее, Dealabs отмечает, что резкое повышение цен, наблюдавшееся в более ранних региональных утечках, например, из Болгарии, вряд ли распространится на всю еврозону. Бонусы за предварительные заказы и предложения операторов связи также могут смягчить удар для первых покупателей.

Ранее мы писали о том, что средняя цена смартфонов превысила критическую отметку. 2025 год завершился историческим рекордом на рынке смартфонов. В недавнем квартале средняя цена продажи устройства впервые преодолела отметку в 400 долларов.