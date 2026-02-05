Дуже популярні смартфони різко подорожчають: у чому причина зростання цін (фото)

До офіційного релізу Samsung Galaxy S26 залишилося всього кілька тижнів. Звіт Dealabs припускає, що більшість моделей у майбутній лінійці будуть випущені за вищими цінами, ніж минулого року в Європі.

У новому звіті аналітичної компанії Dealabs стверджується, що ціни на всі моделі серії, включно з Galaxy S26, S26 Plus і S26 Ultra, зростуть, пише gizmochina.com.

Очікувані ціни на Galaxy S26 і S26 Plus

Згідно з витоком, стандартний Galaxy S26 з 256 ГБ пам'яті може коштувати від 999 євро проти вартості Galaxy S25 у 959 євро. Саме по собі підвищення не є різким, але воно посилює відчуття того, що базовий флагман Samsung поступово наближається до чотиризначної ціни по всьому модельному ряду.

За повідомленнями, ціна Galaxy S26 Plus з 256 ГБ пам'яті становитиме 1269 євро, що вище за торішню ціну в 1169 євро. Вартість варіантів з більшим об'ємом пам'яті також може зрости. Galaxy S26 з 512 ГБ пам'яті, як очікується, коштуватиме 1199 євро, а Galaxy S26+ з 512 ГБ пам'яті може досягти 1469 євро.

Смартфони Samsung Galaxy S26 коштуватимуть дорожче за попередні моделі Фото: androidpolice.com

Очікувана ціна Galaxy S26 Ultra

Що стосується S26 Ultra, то базова версія з 256 ГБ пам'яті, як очікується, залишиться за тією самою ціною в 1469 євро, що і Galaxy S25 Ultra. Однак варіанти з більшим обсягом пам'яті, як повідомляється, будуть дорожчими.

Ціна Ultra з 512 ГБ може зрости до 1669 євро, а версія з 1 ТБ може коштувати до 1969 євро. У звіті також стверджується, що Samsung може повністю відмовитися від варіанту з 128 ГБ пам'яті для Galaxy S26 і S26+ в Європі.

Що стосується причин зростання цін, найімовірнішим поясненням є збільшення вартості комплектуючих. Чіпи, пам'ять та інші ключові компоненти не стали дешевшими, і Samsung не застрахований від цього тиску.

Проте, Dealabs зазначає, що різке підвищення цін, що спостерігалося в більш ранніх регіональних витоках, наприклад, з Болгарії, навряд чи пошириться на всю єврозону. Бонуси за попередні замовлення і пропозиції операторів зв'язку також можуть пом'якшити удар для перших покупців.

Раніше ми писали про те, що середня ціна смартфонів перевищила критичну позначку. 2025 рік завершився історичним рекордом на ринку смартфонів. У недавньому кварталі середня ціна продажу пристрою вперше подолала позначку в 400 доларів.