Популярные гаджеты Xiaomi получат очень важное обновление в феврале 2026 года: список

Компания Xiaomi выпустила февральское обновление безопасности 2026 года для нескольких устройств, работающих на HyperOS.

Xiaomi начала обновление своих устройств до февральского патча. Оно распространяется на множество гаджетов, и первоначально его получают не только флагманские модели. В список также входят несколько смартфонов среднего класса, работающих на более старой сборке HyperOS 2 на базе Android 14, пишет gizmochina.com.

Издание подготовило список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, получающих обновление до февральского патча безопасности этого года, а также их версии прошивки. Ознакомьтесь со списком, чтобы узнать, началось ли распространение обновления для вашего устройства Xiaomi.

Итак, какие гаджеты на HyperOS 3 получат февральский патч безопасности 2026 года.

Xiaomi 15 . Глобальная версия: OS3.0.6.0.WOCMIXM

. Глобальная версия: OS3.0.6.0.WOCMIXM POCO X7 / Redmi Note 14 Pro . Глобальная версия: OS3.0.9.0.WOOMIXM. Европа (EEA): OS3.0.3.0.WOOEUXM

. Глобальная версия: OS3.0.9.0.WOOMIXM. Европа (EEA): OS3.0.3.0.WOOEUXM POCO X7 Pro . Глобальная версия: OS3.0.9.0.WOJMIXM. Европа (EEA): OS3.0.5.0.WOJEUXM

. Глобальная версия: OS3.0.9.0.WOJMIXM. Европа (EEA): OS3.0.5.0.WOJEUXM POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X. Глобальная версия: OS3.0.6.0.WNTMIXM. Европа (EEA): OS3.0.3.0.WNTEUXM

Теперь перейдем к списку устройств Xiaomi на HyperOS 2.

Redmi Note 12 Pro / Note 12 Pro+ / Note 12 Explorer

POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed

Список будет расширяться по мере того, как компания будет распространять февральское обновление безопасности 2026 года на большее количество устройств в ближайшие дни и недели.

Чтобы вручную проверить наличие последнего обновления, перейдите в Настройки — Мое устройство — Xiaomi HyperOS.

Обратите внимание, что обновление обычно распространяется партиями, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы оно достигло всех пользователей.

Ранее мы писали про будущий хит среднего класса от Xiaomi, который рекомендуют эксперты. Линейка Redmi Note остается популярной в среднем сегменте неспроста. Note 15 5G стал одним из самых сбалансированных предложений на рынке по цене до 11 000 грн.