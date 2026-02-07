Популярні гаджети Xiaomi отримають дуже важливе оновлення в лютому 2026 року: список

Компанія Xiaomi випустила лютневе оновлення безпеки 2026 року для кількох пристроїв, що працюють на HyperOS.

Xiaomi почала оновлення своїх пристроїв до лютневого патча. Воно поширюється на безліч гаджетів, і спочатку його отримують не тільки флагманські моделі. У список також входять кілька смартфонів середнього класу, що працюють на старішій збірці HyperOS 2 на базі Android 14, пише gizmochina.com.

Видання підготувало список смартфонів Xiaomi, Redmi і POCO, які отримують оновлення до лютневого патча безпеки цього року, а також їхні версії прошивки. Ознайомтеся зі списком, щоб дізнатися, чи почалося поширення оновлення для вашого пристрою Xiaomi.

Отже, які гаджети на HyperOS 3 отримають лютневий патч безпеки 2026 року.

Xiaomi 15 . Глобальна версія: OS3.0.6.0.WOCMIXM

. Глобальна версія: OS3.0.6.0.WOCMIXM POCO X7 / Redmi Note 14 Pro . Глобальна версія: OS3.0.9.0.WOOMIXM. Європа (EEA): OS3.0.3.0.WOOEUXM

. Глобальна версія: OS3.0.9.0.WOOMIXM. Європа (EEA): OS3.0.3.0.WOOEUXM POCO X7 Pro . Глобальна версія: OS3.0.9.0.WOJMIXM. Європа (EEA): OS3.0.5.0.WOJEUXM

. Глобальна версія: OS3.0.9.0.WOJMIXM. Європа (EEA): OS3.0.5.0.WOJEUXM POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X. Глобальна версія: OS3.0.6.0.WNTMIXM. Європа (EEA): OS3.0.3.0.WNTEUXM

Тепер перейдемо до списку пристроїв Xiaomi на HyperOS 2.

Redmi Note 12 Pro / Note 12 Pro+ / Note 12 Explorer

POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro Speed

Список буде розширюватися в міру того, як компанія буде поширювати лютневе оновлення безпеки 2026 року на більшу кількість пристроїв у найближчі дні та тижні.

Щоб вручну перевірити наявність останнього оновлення, перейдіть у Налаштування — Мій пристрій — Xiaomi HyperOS.

Зверніть увагу, що оновлення зазвичай поширюється партіями, тому може знадобитися деякий час, щоб воно досягло всіх користувачів.

Раніше ми писали про майбутній хіт середнього класу від Xiaomi, який рекомендують експерти. Лінійка Redmi Note залишається популярною в середньому сегменті неспроста. Note 15 5G став однією з найбільш збалансованих пропозицій на ринку за ціною до 11 000 грн.