Убрать всю слежку на смартфоне: эксперт назвал самый эффективный способ (видео)

Для пользователей, ищущих максимальную приватность, есть GrapheneOS — специальная прошивка, отключающая все механизмы слежки IT-гигантов.

Блогер Channel Ramble решил проверить ОС на деле и выяснить, стоят ли того заявленные бонусы. Систему установили на Google Pixel 7 Pro, подробностями опыта эксплуатации автор делится в видео.

Что такое GrapheneOS, преимущества

Защищенные прошивки обещают полную изоляцию от отслеживания, но есть нюанс. Часто это приводит к невозможности пользоваться привычными сервисами, такими как YouTube, Карты или банковские приложения. Все потому, что сервисы Google неизбежно сопряжены со сбором личных данных.

GrapheneOS решает эту проблему с помощью функции Sandboxed Google Play. В обычной версии Android сервисы Google имеют права администратора и глубокий доступ к системе. В GrapheneOS они устанавливаются как обычные приложения в изолированной среде ("песочнице"). Это позволяет запускать YouTube или Google Maps, но система не дает им доступа к вашей личной информации, геолокации (если вы сами не разрешите) и не позволяет отслеживать активность в других приложениях.

Внешне GrapheneOS мало чем отличается от стандартной Android, но внутренняя архитектура системы переработана Фото: YouTube

Эксперт отметил уникальные настройки приватности, недоступные в обычной ОС Android:

Можно полностью запретить выход в интернет для конкретных приложений. Например, легко установить удобную клавиатуру Gboard или Калькулятор и физически отрезать им доступ к сети, чтобы они не могли отправлять данные на серверы разработчиков. Сенсоры: Система позволяет отключать доступ приложений к датчикам устройства (гироскопу, акселерометру и т.д.), которые часто используются для скрытого профилирования пользователя.

Стоит ли того GrapheneOS? Отзыв техноблогера

Как пользоваться системой, компромиссы

Процесс установки стал куда проще благодаря веб-инсталлятору: достаточно подключить телефон к компьютеру и следовать инструкциям в браузере. После настройки пользователь получает чистую систему без лишнего cофта, которая внешне напоминает стандартный Android. Актуальный дизайн Material You на месте.

Несмотря на привлекательность идеи, этот способ подходит не всем. GrapheneOS официально работает только на смартфонах Google Pixel. Установка требует разблокировки загрузчика и базовых технических знаний.

Кроме того, качество снимков в стандартном приложении камеры заметно ниже, чем в оригинальной камере Pixel (хотя можно установить GCam), а полная изоляция от Google может нарушить работу некоторых специфических функций, например, Android Auto. Это решение направлено на энтузиастов, готовых тратить время на настройку ради безопасности.

