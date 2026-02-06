Прибрати все стеження на смартфоні: експерт назвав найефективніший спосіб (відео)

Для користувачів, які шукають максимальну приватність, є GrapheneOS — спеціальна прошивка, що відключає всі механізми стеження IT-гігантів.

Блогер Channel Ramble вирішив перевірити ОС на ділі та з'ясувати, чи варті того заявлені бонуси. Систему встановили на Google Pixel 7 Pro, подробицями досвіду експлуатації автор ділиться у відео.

Що таке GrapheneOS, переваги

Захищені прошивки обіцяють повну ізоляцію від відстеження, але є нюанс. Часто це призводить до неможливості користуватися звичними сервісами, такими як YouTube, Карти або банківські програми. Все тому, що сервіси Google неминуче пов'язані зі збором особистих даних.

GrapheneOS вирішує цю проблему за допомогою функції Sandboxed Google Play. У звичайній версії Android сервіси Google мають права адміністратора і глибокий доступ до системи. У GrapheneOS вони встановлюються як звичайні додатки в ізольованому середовищі ("пісочниці"). Це дає змогу запускати YouTube або Google Maps, але система не дає їм доступу до вашої особистої інформації, геолокації (якщо ви самі не дозволите) і не дає змоги відстежувати активність в інших додатках.

Зовні GrapheneOS мало чим відрізняється від стандартної Android, але внутрішня архітектура системи перероблена Фото: YouTube

Експерт відзначив унікальні налаштування приватності, недоступні у звичайній ОС Android:

Мережевий доступ: Можна повністю заборонити вихід в інтернет для конкретних додатків. Наприклад, легко встановити зручну клавіатуру Gboard або Калькулятор і фізично відрізати їм доступ до мережі, щоб вони не могли відправляти дані на сервери розробників.

Сенсори: Система дає змогу відключати доступ застосунків до датчиків пристрою (гіроскопа, акселерометра тощо), які часто використовуються для прихованого профілювання користувача.

Чи вартий того GrapheneOS? Відгук техноблогера

Як користуватися системою, компроміси

Процес встановлення став значно простішим завдяки веб-інсталятору: достатньо під'єднати телефон до комп'ютера і слідувати інструкціям у браузері. Після налаштування користувач отримує чисту систему без зайвого софту, яка зовні нагадує стандартний Android. Актуальний дизайн Material You на місці.

Незважаючи на привабливість ідеї, цей спосіб підходить не всім. GrapheneOS офіційно працює тільки на смартфонах Google Pixel. Встановлення вимагає розблокування завантажувача і базових технічних знань.

Крім того, якість знімків у стандартному застосунку камери помітно нижча, ніж в оригінальній камері Pixel (хоча можна встановити GCam), а повна ізоляція від Google може порушити роботу деяких специфічних функцій, наприклад, Android Auto. Це рішення спрямоване на ентузіастів, готових витрачати час на налаштування заради безпеки.

Раніше повідомлялося, що продажі цих смартфонів злетіли. Компанія Honor продемонструвала найсильніше зростання серед усіх великих брендів смартфонів у 2025 році.